Nicolas Cage difende la Marvel… alla faccia di zio Francis Ford Coppola

News Cinema

Nicolas Cage si schiera con la Marvel e non è d’accordo con le affermazioni tanto di suo zio Francis Ford Coppola quanto di Scorsese, che sono fra i detrattori dei molti cinecomic arrivati in sala.

Parliamo ancora dell'intervista che Nicolas Cage ha rilasciato a GQ e nella quale ha parlato con sincerità tanto dei suoi rovesci economici quanto di alcune pecche degli Studios hollywoodiani. Ebbene, già che c'era, l’attore ha detto la sua sui cinecomic Marvel, difendendone la qualità e ammettendo quindi che tanto il suo illustre zio Francis Ford Coppola quanto Martin Scorsese avevano torto quando li hanno giudicati prodotti tutti uguali che sono lontani anni luce dal concetto di arte.

Nicolas Cage dalla parte della Marvel

Rispondendo dunque alle domande del giornalista di GQ sui film tratti dai fumetti Marvel e sulle posizioni del regista de Il Padrino e dell'uomo che ci ha regalato l'immenso New York, New York, Nicolas Cage ha detto:

Ma perché lo hanno fatto? Non capisco il conflitto. Non sono d’accordo con loro su una simile impressione e opinione.

Le critiche di Coppola e di Scorsese nascevano dal fatto che, secondo loro, gli unici film a essere prodotti e distribuiti erano e sono quelli della Marvel. "Un film Marvel" - aveva detto a questo proposito Francis Ford - "è un prototipo che viene rifatto in continuazione ma sembra diverso". Di seguito il commento di Cage:

Credo che i film che faccio non siano assolutamente in conflitto con i film Marvel. Non credo che i film Marvel siano responsabili della fine dell'abitudine di disporre di un budget di 30, 50 milioni di dollari. Credo che il cinema sia in ottimo stato. Prendete Il potere del cane, Spencer o i film prodotti da Megan Ellison. Penso che ci sia ancora Paul Thomas Anderson.

La Megan Ellison a cui allude Nicolas Cage è la fondatrice della Annapurna Pictures e a lei dobbiamo Zero Dark Thirty ed Her, per fare solo un paio di titoli. L'attore ha poi proseguito con la sua arringa, sottolineando la qualità dei cinecomic Marvel:

La Marvel ha fatto davvero un ottimo lavoro intrattenendo tutta la famiglia. Dedicano grande attenzione a questo. Voglio dire, ne hanno fatta di strada da quando ho girato i primi due Ghost Rider. Kevin Feige, o comunque chiunque ci sia dietro a quella macchina, ha trovato una sublime maniera per intrecciare tutte le storie e mettere in relazione tutti i personaggi (…) Cosa potrebbe mai esserci di sbagliato in un sano intrattenimento che si rivolge tanto ai genitori quanto ai bambini e che dà alle persone qualcosa da aspettare con trepidazione? Proprio non capisco dove stia il problema.

Leggi anche Nicolas Cage e i film di serie B: "Dovevo pagare i debiti, ma non timbro mai il cartellino"

Infine Nick Cage ha parlato di Ghost Rider. Tempo fa erano circolate le voci di un ritorno del personaggio nel cinecomic di Sam Raimi Doctor Strange 2: nel Multiverso della Follia. Questa la risposta del protagonista di The Unbearable Weight of Massive Talent:

Non credo che mi offriranno un ruolo. Lo farei, certo, e sarebbe divertente. Adorerei lavorare con Cumberbatch, ma non credo che succederà.

Chissà se zio Francis Ford Coppola leggerà mai l’intervista al nipote, che avrà pure sperperato denaro in cose inutili, ma è comunque uomo di ingegno e di grande autoironia. E poi noi, come ben sapete, lo adoriamo.