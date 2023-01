Nezouh - il buco nel cielo: quando un buco è un varco verso altri mondi e libertà

News Cinema

Come per la giovane Zeina di Nezouh, nelle sale dal 12 gennaio con Officine UBU, nei film, un buco in un muro, ma non solo, è da sempre una soglia in grado di portare i protagonisti, e con loro gli spettatori, verso un mondo altro, un mondo spesso magico, sinonimo di meraviglie e libertà.

Presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2022 nella sezione Orizzonti Extra, e lì vincitore del “Premio degli Spettatori - Armani Beauty” e del premio “Lanterna Magica”, passato poi per numerosi altri festival internazionali, Nezouh - Il buco nel cielo debutta ora nei cinema italiani il 12 gennaio con Officine UBU.

Quella che racconta questo film, scritto e diretto da Soudade Kaadan, è una vicenda legata a uno dei grandi drammi di questi anni, la guerra che sta insanguinando e demolendo la Siria fin dal 2011, che più volte il cinema ha di recente raccontato. La grande differenza di Nezouh - Il buco nel cielo rispetto ad altri film, però, sta nell’aver voluto raccontare la guerra e le sue nefaste conseguenze con toni e sguardo diversi e affatto retorici, e con uno stile che, senza nascondere il dramma, riesce a più riprese a flirtare con la commedia, col romanticismo e perfino con il surreale.

La storia infatti è quella di una famiglia di Damasco formata da padre, madre e figlia quattordicenne (che poi è la vera protagonista). Il capofamiglia, Mutaz, non ne vuole sapere di abbandonare la città e la sua casa, e di diventare uno sfollato, un profugo, perfino quando sembra che tutti siano andati via tranne loro. Mutaz, che per proteggere la sua famiglia fa vivere moglie e figlia asserragliate dentro casa, non desiste nemmeno quando, dopo un bombardamento, nelle pareti esterne e dell’appartamento e sul soffitto della camera di Zeina, la ragazza di cui assumiamo il punto di vista, si aprono delle vere e proprie voragini.

Mamma Hala vorrebbe fuggire, ma per Zeina quell’improvvisa apertura sul soffitto, causata da un dramma, si rivela una sorta di porta magica, di accesso segreto e privilegiato a un mondo esterno che altrimenti le era negato, e alla compagnia clandestina di Amer, un coetaneo figlio di vicini di casa che, fino a quel momento, Zeina aveva solo potuto spiare tra le fessure delle serrande chiuse.

Nezouh - Il buco nel cielo: trailer e trama ufficiali del film

Nezouh - il Buco nel cielo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Quando una bomba provoca uno squarcio nel tetto dell'appartamento in cui vivono a Damasco, la quattordicenne Zeina e i genitori si trovano improvvisamente esposti al mondo esterno. Un giorno, un ragazzo che vive nelle vicinanze cala una corda attraverso l'apertura nel tetto e così Zeina può vivere il primo assaggio di libertà. Mentre il padre è determinato a rimanere nella città assediata per non diventare uno sfollato, questa nuova finestra apre un mondo inimmaginabile di possibilità a lei e alla madre, che ora si trovano di fronte al dilemma se restare o fuggire.

L’intuizione di Soudade Kaadan è notevole, e lo stile utilizzato per declinare la sua storia all’altezza. Certo è che, nella storia del cinema recente e non, l’immagine del buco, fisico o metaforico, è stata spesso utilizzata per rappresentare una soglia in grado di portare i protagonisti, e con loro gli spettatori, verso un mondo altro, un mondo spesso magico, sinonimo di meraviglie e libertà, o a volte anche - come pure per certi versi in questo film qui - di pericoli da evitare.

Non sono stati causati da bombe, ma da pazienti e certosini quanto illegali lavori di scavo effettuati con gli strumenti più improbabili, i buchi nelle mura delle carceri che tenevano prigionieri il Frank Morris interpretato da Clint Eastwood in Fuga da Alcatraz o l’Andy Dufresne di Tim Robbins in Le ali della libertà, due dei più celebri prison movie della storia del cinema, dove quei buchi per l’evasione sono il simbolo imperituro di una ricerca di libertà e giustizia senza pari.





È un buco quello in cui Lewis Carroll fa precipitare la sua Alice per farla finire nel lisergico Paese delle Meraviglie in un libro stupendo che è stato fonte d’ispirazione diretta per uno dei più sorprendenti Classici della Disney, di una versione in live action firmata dal visionario Tim Burton, di uno stupefacente film in stop motion del genio Jan Švankmajer e di moltissimi altri, senza poi contare le ispirazioni indirette.





E sono buchi, neri, quei corpi celesti ancora così misteriosi che hanno solleticato la curiosità e l’intelligenza di innumerevoli uomini di cinema con i paradossi spazio-temporali che suggeriscono: basterebbe pensare a quel goffo ma a suo modo seducente film intitolato The Black Hole, con cui sempre la Disney, sul finire degli anni Settanta, provò a contrastare lo strapotere di Star Wars (che ancora non era parte della stessa azienda), o alla complessità affascinante e romantica dell’Interstellar di Christopher Nolan.





Un buco in un muro, magari di dimensioni ridotte, è da sempre poi al cinema una metafora dello stesso, della visione di qualcosa di meraviglioso e di proibito, e di desiderato, che la luce porta a un occhio immerso nel buio: e qui la straordinaria immagine di Anthony Perkins che, nel capolavoro Psyco di Alfred Hitchcock, spia Janet Leigh mentre si denuda per poi andare verso una doccia che le sarà fatale, è la proverbiale immagine che vale più di mille parole.





Perché lo sappiamo bene, e per certi versi lo sa anche la Zeina di Nezouh - Il buco nel cielo: quel che c’è, che vediamo, che desideriamo dall’altra parte può essere meraviglioso e terribile al tempo stesso. E non a caso sono molti anche i film che dei buchi, di queste soglie simboliche che separano mondi o scavano nelle profondità del terreno o dell’animo umano, hanno fatto metafora di qualcosa di spaventoso: chiari esempi in questo senso sono The Hole di Nick Hamm, che vedeva protagonista una giovane Kiera Knightley, e l'omonimo The Hole di Joe Dante, che raccontavano di una soglia che divideva il mondo della luce e del bene da quello dell’oscurità e del male, ma anche Il buco dello spagnolo Galder Gaztelu-Urrutia, un thriller horror che trovate in streaming su Netflix che è esplicita metafora delle ingiustizie sociali e delle crescenti forbici che dividono le classi, messa in scena in un pozzo dal quale, in qualche modo, il protagonista deve riuscire a uscire.

Proprio come Zaina e la sua famiglia devono trovare, uscendo dal buco, la strada verso una vita nuova fatta di pace e libertà.