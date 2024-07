Never Let Go - A un passo dal male: il trailer italiano dell'horror con Halle Berry

News Cinema

Arriverà al cinema con Notorious Pictures il 26 settembre il nuovo horror di Alexandre Aja con Halle Berry. Si intitola Never Let Go - A un passo dal male e questo è il trailer italiano.

Vi avevamo già parlato di Never Let Go - A un passo dal male, in occasione del lancio del trailer originale. Adesso torniamo a presentarvi quello che, almeno dall'idea di base e dalle immagini, oltre che dalla presenza di Halle Berry, sembra uno degli horror più interessanti dell'anno. Anche se giudichiamo solo dalla copertina, non avendolo ancora visto, il nome di Alexandre Aja è per noi sufficiente garanzia di un film che vale la pena di vedere. Adesso sappiamo che a distribuirlo al cinema in Italia, dal 26 settembre, sarà Notorious Pictures, e questo è il trailer italiano.

Never Let Go - A un passo dal male: la trama

Una madre vive coi suoi due figli in una casa in mezzo a un bosco. L'unica difesa contro il Male all'esterno, pronto ad afferrarli, è una corda che li lega strettamente alla casa e che non devono mai lasciare andare. Ma quando uno dei figli inizia a dubitare della verità delle parole materne e la corda di spezza, la sicurezza dell'intera famiglia viene messa a rischio. Con Halle Berry nel film ci sono Anthony B. Jenkins e Percy Daggs IV nel ruolo dei figli.