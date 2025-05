Nel tepore del ballo è il nuovo film di Pupi Avati che si gira a fine maggio

News Cinema

Fresco del David alla Carriera, l'instancabile Pupi Avati dopo L'orto americano torna sul set il 26 maggio per un film intitolato Nel tepore del ballo. Tutto quello che sappiamo in merito.

Appena premiato col David di Donatello alla Carriera (nella foto, con Elena Sofia Ricci), a 86 anni Pupi Avati è pronto per tornare sul set per realizzare il suo nuovo film, intitolato Nel tepore del ballo, un progetto che il regista avrebbe dovuto realizzare diversi anni fa e che si appresta adesso a girare in Veneto, per la precisione a Jesolo, e nel Lazio. Le riprese venete si svolgeranno dal 26 maggio al 14 giugno. Il film, prodotto da DueA con Minerva Pictures, vede come protagonisti Isabella Ferrari e Massimo Ghini.

Nel tepore del ballo: la trama e il cast

Dal sito di Minerva Pictures, questa è la trama. "Gianni Riccio, un noto conduttore televisivo italiano, ha costruito la sua carriera su alleati fedeli e mosse di potere strategiche. Dietro il suo sorriso affascinante, tuttavia, si nasconde un passato travagliato; nel 1973 sua madre Aurora, ancora giovanissima, muore dandolo alla luce, lasciandolo alle cure della zia dopo l'abbandono del padre. Ora, all'apice della fama, Gianni sembra inarrestabile finché un viaggio cruciale da Roma a Milano non cambia tutto. Arrestato per corruzione e frode fiscale, rischia il pubblico ludibrio e l'isolamento in carcere. Mentre il suo mondo si sgretola, Gianni è costretto a confrontarsi con i compromessi del suo successo e con l'ombra di un padre assente".

Secondo quanto riportano diverse fonti, nel cast ci sono anche Lina Sastri, Giuliana De Sio, Sebastiano Somma, Pino Quartullo, Morena Gentile e Massimo Bonetti. Dal sito Castingnews arriva la seguente notizia in merito.

In occasione delle riprese venete che si terranno a Jesolo dal 26 maggio al 14 giugno, la produzione è alla ricerca di figurazioni e controfigure. In particolare, si selezionano donne e uomini tra i 30 e i 50 anni, preferibilmente ballerini di liscio, meglio se già in coppia. Inoltre, si cercano giovani dai 18 anni in su per interpretare le versioni giovanili di due protagonisti: Isabella Ferrari e Massimo Ghini.

Facciamo i nostri migliori auguri a Pupi Avati per questa sua nuova impresa, sperando che abbia miglior fortuna commerciale rispetto a L'orto americano, un film che abbiamo amato molto, in sintonia con la critica italiana, ma che il pubblico non ha premiato come meritava.