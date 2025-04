Nel centenario della sua nascita, rendiamo omaggio a Rod Steiger con i suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'attore premio Oscar che amava lavorare con registi italiani nasceva nello stato di New York il 14 aprile 1925. Eccovi cinque film in streaming della sua importante carriera.

Il 14 aprile 1925 nasceva a Westhampton, nello stesso di New York, Rodney Stephen Steiger. Caratterista dal piglio e del timbro di recitazione irruento, capace di dare profondità psicologica a ruoli e personaggi molto complessi, talvolta anche scomodi, Rod Steiger ha scritto pagine importanti di cinema non soltanto americano ma anche italiano, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio nel centenario dalla sua nascita. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Rod Steiger

Fronte del porto

Il giorno più lungo

Le mani sulla città

La calda notte dell’ispettore Tibbs

Giù la testa

Fronte del porto (1954)

Prima nomination all’Oscar, nella categoria come non protagonista, grazie al capolavoro verista firmato Elia Kazan. Fronte del proto scrive una pagina fondamentale di cinema americano, trascina l’azione e la narrazione per le strade, tra le classi sociali più disperate e caparbie del tessuto. Marlon Brando fornisce una prova incommensurabile, Eva Marie Saint, Lee J. Cobb, Eva Marie Saint a supporto sono leggendari. Dramma criminale che rovescia le coordinate del genere per crearne delle proprie, indimenticabili. Otto premi Oscar tra cui film, regia, attore, attrice non protagonista, sceneggiatura. Capolavoro di quel decennio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il giorno più lungo (1962)

Partecipazione di supporto a uno dei film di guerra più famosi della storia di Hollywood, uno spettacolo magniloquente che vede recitare il meglio di quel periodo: Il giorno più lungo è infatti interpretato anche da Henry Fonda, John Wayne, Richard Burton, Sean Connery, Robert Mitchum e molti altri. Nomination all’Oscar per il miglior film un kolossal bellico prima d’allora mai neppure tentato, girato con mezzi incredibili e una precisione di messa in scena ammirevole. Spettacolo come quelli che si realizzavano una volta, impreziosito dal carisma di un cast davvero senza precedenti. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le mani sulla città (1963)

Diretto da un Francesco Rosi pronto a mettere a soqquadro lo status quo del nostro Paese, Steiger fornisce una prova d’attore carismatica e assolutamente intensa, in un personaggio difficile da rifinire con sfumature psicologiche diverse. Come protagonista de Le mani sulla città l’attore si fonde perfettamente con l’idea di cinema dell’autore, a formare un connubio che scrive la storia del nostro cinema civile. le mani sulla città trionfa al Festival di Venezia, scatena una valanga di polemiche, espone gli scheletri nell’armadio di una classe politica corrotta e immorale. Film necessario allora, figuriamoci oggi…Da rivedere assolutamente. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

La calda notte dell’ispettore Tibbs (1967)

Pochi attori avrebbero accettato la parte di un capo della polizia razzista e violento che deve confrontarsi con un collega invece fiero, rispettoso delle regole e dotato di uno statuto morale superiore. Il duello fisico e psicologico col co-protagonista Sidney Poitier impreziosisce la prova superba di Steiger, che infatti arriva agli Oscar come miglior attore. Così come riesce a vincere la statuetta La calda notte dell’ispettore Tibbs, diretto da Norman Jewison con una precisione encomiabile. Cinema di impegno che rispetto al genere e lo usa per raccontare la realtà dei fatti. Da applausi. Disponibile su Amazon Prime Video.

Giù la testa (1971)

Chiudiamo con il ruolo forse maggiormente iconico di Rod Steiger, nel western più politico e a conti fatti malinconico di Sergio Leone. Insieme a James Coburn l’attore forma un’altra coppia fragorosa, leggendaria. Giù la testa offre allo spettatore scene di grandezza cinematografica ma anche spunti di riflessione sulla Storia americana e su come il Paese è diventato la potenza economica e politica del passato. Cinema nerboruto, accaldato, che perfettamente si adegua alla tempra dell’attore. Almeno un paio dis equenza sono straordinarie. Disponibile su Rakuten TV, Gogole Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.