Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, il teaser trailer italiano del film di animazione dal più alto incasso della storia

Minerva Pictures porta anche qui in Italia, dal 6 novembre anticipato da una presentazione a Lucca, il fenomeno cinese Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, il film di animazione dal più alto incasso della storia del cinema (grazie al solo boxoffice in Cina!).

Sarà come minimo la curiosità a guidare l'appassionato di cartoon al cinema dal 6 novembre, quando arriverà anche nelle sale italiane Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, distribuito da Minerva Pictures e FilmClub Distribuzione: noto all'estero e nella patria Cina come Ne Zha 2, questo lungometraggio ha già segnato record da capogiro (e non è un modo di dire). È infatto il film di animazione dal più alto incasso nella storia del cinema, attualmente con un boxoffice mondiale di oltre 2 mliardi di dollari: è normale tuttavia che non ne abbiate mai sentito parlare, perché quei soldi sono stati raccolti per la maggior parte SOLO in Cina! Ecco un primo teaser trailer italiano di Ne Zha.





Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, anche in Italia il fenomeno cinese dell'animazione

Fermo restando che sarebbe sempre meglio tenere in conto l'inflazione nelle classifiche assolute, non si può prescindere da un concetto, parlando di Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco: attualmente (e chissà per quanto ancora lo farà) detiene il record del più alto incasso mondiale per un film di animazione nella storia del cinema. Ha strappato il titolo a Inside Out 2 (1.699.000.000 dollari) che lo ha detenuto per pochi mesi, ed è anche diventato il più alto incasso della storia per un film cinese. Non vi basta? È il primo film che sia riuscito a superare il miliardo di dollari d'incassi in un solo paese, e detiene il primato del più alto incasso mai registrato per un film non in lingua inglese. Sì, perché dei 2 miliardi e rotti registrati da Ne Zha 2 (questo il titolo originale), la quasi totalità arriva dalla SOLA Cina. Una vera anomalia in un mercato cinematografico internazionale che di solito vede numeri del genere solo con i blockbuster americani, che raggiungono questi traguardi solo tramite la distribuzione all'estero.

L'uscita dell'edizione italiana sarà anticipata da un’anteprima esclusiva a Lucca Comics & Games 2025, il 31 ottobre all’interno dell’area Movie a cura di QMI. La distribuzione vera e propria partirà dal 6 novembre.

Il film, diretto da Yu Yang e realizzato in CGI dallo studio Chengdu Coco Cartoon, racconta appunto di Ne Zha: è un giovane ribelle con poteri sovrannaturali, che per difendere il suo clan si allea precariamente col principe dei draghi Ao Bing. Dopo la battaglia, Ne Zha parte alla ricerca di un elisir in grado di salvare proprio Ao Bing: il viaggio epico, basato su un'antica leggenda cinese, porterà Ne Zha a scoprire il rischio di una devastante guerra tra il bene e il male. Forze oscure sono in agguato... Leggi anche Ne Zha 2 è il più alto incasso di un film cinese nella storia, supera i 2 miliardi di dollari