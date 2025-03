Ne Zha 2 è il più alto incasso di un film cinese nella storia, supera i 2 miliardi di dollari

News Cinema

Avevamo lasciato Ne Zha 2 con il record del più alto incasso per un film di animazione (inflazione permettendo). Con 2 miliardi di dollari al boxoffice mondiale, è diventato adesso il più alto incasso di tutti i tempi per un lungometraggio cinese.

Il film di animazione cinese Ne Zha 2 continua a lasciarci a bocca aperta: non pago di essere diventato il più alto incasso della storia del cinema di animazione (non calcolando l'inflazione), ora è diventato il più alto incasso della storia del cinema cinese, con cifre che destano ammirazione, sia in assoluto, sia nel settore IMAX. C'è da sperare che questa esplosione porti a un recupero di questo e del precedente capitolo anche nel mondo non di cultura orientale: qualcosa si sta fortunatamente muovendo in quella direzione.





Ne Zha 2 frantuma record e si avvicina a Inghilterra e Irlanda

Tra dei, demoni e scontri spettacolari in CGI, la fiera e bellicosa divinità Nehza, parte della cultura cinese dal romanzo cinquecentesco "L'investitura degli dei", continua a divertire il pubblico cinese, si trovi in patria o all'estero: si parla ormai di un boxoffice mondiale monstre di 2.040.000.000 dollari, che rendono il lungometraggio di Jiaozi targato Beijing Enlight il più alto incasso della storia per un film cinese. I record non sarebbero nemmeno finiti: Ne Zha 2 è infatti il primo film a superare il miliardo di dollari d'incassi in un solo paese, ed è il più alto incasso mai registrato per un film non in lingua inglese. Oltretutto Ne Zha 2 è diventato il sesto più alto incasso IMAX di tutti i tempi, scavalcando Dune Parte Due, Avengers: Infinity War e Interstellar (ed è naturalmente il risultato IMAX più alto per la Cina). Finora il film è uscito, oltre che in patria, anche in altri territori come Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti (in un numero di sale limitato), ma è adesso avviato verso Inghilterra, Irlanda, Filippine, Malesia e Thailandia. Fa girare la testa pensare che abbia avuto un budget sugli 80 milioni, meno della metà rispetto a quello di un'opera pixariana come Inside Out 2, che ha mantenuto il record di film di animazione più remunerativo per meno di un anno, stracciato proprio da Ne Zha 2.

Speriamo di vedere ufficialmente in Italia in qualche maniera entrambi i lungometraggi: anche il primo Ne Zha nel 2019 si difese egregiamente, con un botteghino mondiale da 726.220.000 dollari.



Leggi anche Inside Out 2 è il più alto incasso della storia del cinema animato... o forse no? [UPDATE: Adesso oggettivamente sì]