Natalie Portman e l'imbarazzante domanda dell'attuale Re Carlo III alla premiere di Star Wars - La minaccia fantasma!

Impegnata nella promozione di May December, diretto da Todd Haynes e appena arrivato su Netflix, l'attrice Natalie Portman si è ritrovata a raccontare un curioso aneddoto avvenuto durante la premiere di Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma, primo capitolo della trilogia prequel in cui Portman ha il ruolo di Padmé Amidala e aveva soltanto 18 anni.

Durante la sua ospitata nel talk show di Andy Cohen, Watch What Happens Live, Natalie Portman ha ricordato l'incontro con l'allora Principe Carlo - attuale Re Carlo III d'Inghilterra - durante la premiere londinese di Star Wars - La minaccia fantasma. Alla domanda del conduttore su come sia andato l'incontro con un membro così importante della Royal Family più seguita al mondo, l'attrica ha risposto rivelando di una bizzarra domanda che il Principe Carlo le rivolse:

Sull'esperienza sul set di Star Wars, Portman ha rivelato che sarebbe entusiasta di tornare a recitare in un progetto del franchise, perché per lei recitare nella trilogia prequel è stato meraviglioso:

Un'esperienza che di certo l'avrà aiutata quando ha vestito i panni di Jane Foster/Mighty Thor nei film dedicati al dio del Tuono del MCU. Curiosamente, il regista di Thor: Love&Thunder, Taika Waititi, con cui Portman ha lavorato, le chiese se volesse entrare a far parte dell'universo di Star Wars, essendo lui impegnato nella stesura di un progetto dedicato al franchising, ignorando che Natalie Portman fosse stata Padmé nella trilogia prequel:

Natalie Portman reveals King Charles III asked her if she’d been in the original ‘STAR WARS’ films at ‘THE PHANTOM MENACE’ premiere in 1999.



"I was like, ‘No, I’m 18!’" pic.twitter.com/eVal5E8NfQ