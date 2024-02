Nastri d'Argento Documentari 2024: trionfano Mur e Io, noi e Gaber

News Cinema

A vincere il Nastro d'Argento Documentari 2024 sono Mur di Kasia Smutniak e Io, noi e Gaber di Riccardo Milani. Premiato anche Mario Martone per Laggiù qualcuno mi ama e Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice.

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha annunciato i vincitori dei Nastri d'Argento Documentari 2024.

Hanno vinto Mur di Kasia Smutniak e Io, noi e Gaber di Riccardo Milani, il primo per il Cinema del reale e il secondo nella sezione dedicata a Cinema, Spettacolo, Cultura.

Come sappiamo, Mur è un viaggio tra Polonia e Bielorussia nel lungo tratto di confine che impedisce il passaggio ai migranti. Io, noi e Gaber, invece, è un'incursione nelle canzoni e nel mondo di Giorgio Gaber, dalle apparizioni in tv fino all'impegno politico. Ai riconoscimenti per questi doc si aggiunge il Nastro dell'Anno per i Documentari a Mario Martone: per Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo Troisi, e per Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice.

I premi speciali

Il Direttivo del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici ha voluto assegnare altri premi.

Si aggiudica il Nastro d'Argento per il miglior docufilm Enigma Rol di Anselma Dell'Olio , che riguarda il sensitivo che fu vicino a Federico Fellini.

di , che riguarda il sensitivo che fu vicino a Un altro Nastro d'Argento è destinato alla scrittrice e sceneggiatrice Edith Bruck , sopravvissuta alla deportazione, per Edith , testimonianza autobiografica sulla Shoah.

, sopravvissuta alla deportazione, per , testimonianza autobiografica sulla Shoah. A Monica Bellucci è andato il Nastro d'Argento di Protagonista dell’Anno nei Documentari per la sua "interpretazione" in Maria Callas: lettere e memorie .

è andato il per la sua "interpretazione" in . Da segnalare, inoltre, i due Premi speciali assegnati a: Lucio Amelio , film di Nicolangelo Gelormini che celebra il critico e gallerista, e a Oceano Canada di Andrea Andermann , director's cut di un viaggio alla scoperta del rapporto con la natura tanto caro a Ennio Flaiano , che fu co-autore del doc ma morì prima di vederne la prima messa in onda in tv.

assegnati a: , film di che celebra il critico e gallerista, e a di , director's cut di un viaggio alla scoperta del rapporto con la natura tanto caro a , che fu co-autore del doc ma morì prima di vederne la prima messa in onda in tv. Infine, una menzione speciale è stata assegnata a Bosco Martese di Fariborz Kamkari, che rievoca il primo scontro in campo aperto della Resistenza italiana contro l'Esercito tedesco.

Il SNGCI ha voluto annunciare anche il Premio Valentina Pedicini. in omaggio alla giovane regista prematuramente scomparsa. A vincerlo è stato About Last Year, scritto, diretto e interpretato da Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova.

I Nastri d'Argento Documentari 2024 verranno consegnati oggi alle 18:00 a Roma presso il Cinema Barberini.