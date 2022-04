News Cinema

Nastri d'Argento Documentari 2022: i vincitori

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha assegnato i Nastri d'Argento per i documentari 2022 a Per Lucio, Let's Kiss - Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile e La macchina delle immagini di Alfredo C. Ecco l'elenco completo dei vincitori.