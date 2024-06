Nastri d'Argento 2024: i vincitori dei Premi Speciali ai Giovani Talenti

News Cinema

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso noti i riconoscimenti speciali che vanno a premiare i giovani talenti del cinema italiano. Vincono, fra gli altri, Seydou Sarr e Moustapha Fall, Francesco Centorame, Domenico Cuomo, Ludovica Martino.

Mente aspettiamo di conoscere i vincitori dei Nastri d'Argento 2024, la cui cerimonia di premiazione è prevista per questa sera al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, diamo notizia dei vincitori dei premi speciali per i giovani talenti dell'anno, che sono stati decisi dal Direttivo del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, presieduto da Laura Delli Colli, e dai main sponsor. Da notare che fra i destinatari dei riconoscimenti ci sono due attori non italiani, il che costituisce un'eccezione, ma nel caso dei protagonisti di Io Capitano di Matteo Garrone, che sono Seydou Sarr e Moustapha Fall, era d'obbligo premiare l'interpretazione intensa di due ragazzi che hanno raccontato con i loro corpi e i loro volti l'odissea dei migranti che, prima di salire sui barconi diretti sulle nostre coste, devono attraversare il deserto e fronteggiare molte insidie.

Nastri d'Argento 2024: i Premi Speciali ai Giovani Talenti

Ecco l'elenco completo dei Premi Speciali ai Giovani Talenti dell'edizione 2024 dei Nastri d’Argento

Gli altri premi speciali dei Nastri d'Argento 2024

Ai sopracitati premi se ne aggiungono altri, conferiti dai partner istituzionali dei Nastri d'Argento e dagli sponsor ufficiali:

Nastro SIAE per la sceneggiatura

Alain Parroni, Giulio Pennacchi e Beatrice Puccilli (Una sterminata domenica)

Premio Speciale BNL BNP Paribas

Margherita Vicario (Gloria!)

Premio Nastri d’Argento Hamilton Behind the camera

Brando De Sica e Domenico Cuomo (Mimì - Il Principe delle tenebre)

Questo riconoscimento verrà consegnato da Andreas Albeck, brand manager Hamilton Italia, nella special edition del decennale Behind the camera ai Nastri d'Argento. Nella motivazione l'apprezzamento per "Un tuffo nel miglior fantasy, presentato fuori concorso a Locarno e vincitore di una menzione speciale al Festival di Sitges per una commedia in cui una Napoli soprannaturale diventa teatro di leggende noir in un'atmosfera ricca di emozioni che svela il tocco di un esordio già maturo.

Premio Graziella Bonacchi

Gianmarco Franchini (Adagio)

Premio Nuovo Imaie

Ludovica Martino (Il mio posto è qui)

Premio Fondazione Nobis

Catrinel Marlon (Girasoli)