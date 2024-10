Napoli - New York: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino

News Cinema

Arriva il 21 novembre al cinema con 01 Distribution il nuovo film di Gabriele Salvatores con protagonista Pierfrancesco Favino, che nasce da un soggetto firmato molti anni fa da Federico Fellini e Tullio Pinelli. Ecco trailer e trama di Napoli - New York.

Debutterà nei cinema italiani il 21 novembre, distribuito da 01 Distrubution, il ventunesimo lungometraggio di Gabriele Salvatores, che si intitola Napoli - New York.

Questa volta l'eclettico regista milanese ha preso spunto da un soggetto rimasto inedito scritto da Federico Fellini prima di morire, che era stato sceneggiato da Tullio Pinelli: quel materiale originale, storia di due bambini che lasciano la Napoli del dopoguerra per andare a cercare fortuna in America, è stato rielaborato poi dallo stesso Salvatores, che firma la "nuova" sceneggiatura di questo film.

Prodotto da Paco Cinematografica e Rai Cinema, Napoli - New York svela oggi la sua trama e il suo trailer ufficiali, che trovate qui di seguito.

Nel cast del film ci sono Dea Lanzaro e Antonio Guerra nel ruolo dei due bambini, ma da segnalare la presenza anche di Pierfrancesco Favino in un ruolo importante, quello del capitano della nave che li porta nel nuovo mondo, ma anche di Omar Benson Miller, Anna Ammirati e Anna Lucia Pierro.

Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.