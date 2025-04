Napoli - New York di Gabriele Salvatores arriva su Sky Cinema Uno e NOW

News Cinema

Con un cast guidato da Pierfrancesco Favino, questa sera va in onda in prima TV su Sky e in streaming su NOW Napoli - New York di Gabriele Salvatores.

Diretto da Gabriele Salvatores, Napoli – New York è una commedia distribuita al cinema nel corso del 2024 e in arrivo in prima TV questa sera, lunedì 28 aprile 2025, su Sky Cinema Uno e in streaming in contemporanea su NOW dalle ore 21:15. Con protagonista Pierfrancesco Favino, il film è ambientato (come suggerisce il titolo) parzialmente tra Napoli e New York.

Napoli – New York, l’avventura di Celestina arriva su Sky Cinema Uno e NOW: trama, cast e curiosità

Siamo nel 1949, in quel di Napoli, dove Celestina viene introdotta come una bambina povera, la cui vita è stata messa a dura prova dalla guerra. La sua casa è stata distrutta a causa dei bombardamenti e non ha più nulla al mondo. Anche sua zia Amelia è stata sopraffatta dagli orrori della guerra e non è in grado di occuparsi di lei, mentre la sorella Agnese è partita per l’America nella speranza di un futuro migliore e suo fratello Sasà riese soltanto a combinare guai. L’unica alternativa di Celestina è Carmine, un ragazzino dal cuore buono che cerca di cavarsela come può. Infatti accetta la proposta da parte di un marinaio americano che gli chiede di sbarazzarsi di un cucciolo di giaguaro in cambio di denaro. Carmine porta a termine la sua parte dell’accordo, ma il marinaio fugge senza intenzione alcuna di mantenere la parola data. A quel punto il ragazzino, determinato ad ottenere la sua paga, insegue il marinaio insieme a Celestina. I due si intrufolano sul piroscafo e finiranno in America, precisamente a New York. Il loro obiettivo è trovare Agnese, la sorella di Celestina, ma una volta sul posto scopriranno che anche Agnese non se la passa benissimo oltreoceano, poiché è accusata di omicidio.