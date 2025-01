Naomi Watts ricorda David Lynch e Mulholland Drive: "Stavo per mollare tutto"

News Cinema

Naomi Watts ha raccontato, ospite di un talk show, come l'audizione fuori dai canoni di David Lynch per Mulholland Drive le abbia letteralmente cambiato una carriera che era a un punto morto.

Siamo ancora frastornati per la perdita di David Lynch, così Naomi Watts, che lo ha già ricordato sui social con un toccante messaggio, ospite della trasmissione Live with Kelly and Mark, ha voluto ancora parlare del regista e soprattutto amico. È innegabile che esistano due Naomi Watts, una pre- e l'altra post-Mulholland Drive (2001), il capolavoro che la lanciò definitivamente. Ma arrivò appena in tempo, perché Naomi stava per rinunciare per sempre alla sua carriera hollywoodiana... Leggi anche David Lynch: le commoventi parole di Kyle MacLachlan, Naomi Watts, e dei suoi amici e colleghi David Lynch, tutta la sua inimitabilità nell'ultimo atto di Twin Peaks

Naomi Watts su David Lynch: "Disattivò la mia programmazione"

Naomi Watts non sarebbe diventata la star di King Kong (2005), se il mondo non l'avesse finalmente notata nella sua magistrale performance di Betty Elms (o Diane Selwyn) in Mulholland Drive. L'attrice, nata nel 1968 in Inghilterra e cresciuta in Australia, poco prima che David Lynch le proponesse la parte era però entrata in un vicolo cieco della sua carriera, tra piccoli ruoli o b-movie. Peggio ancora, stava per tornare in patria con le pive nel sacco, ma il destino doveva salvarla proprio con il ruolo di un'attrice immigrata a Hollywood, guardacaso. Non era tuttavia solo una questione di immedesimazione: c'era davanti a lei qualcuno che non ragionava come il resto dell'ambiente.

La cosa si era fatta seria. Dieci anni di provini falliti. Non succedeva nulla. Letteralmente stavo alienando le persone, le mettevo a disagio perché avevo quell'atteggiamento: "Devo lavorare! Devo lavorare!" Al punto che il mio agente all'epoca mi disse: "Sei troppo intensa. Metti a disagio la gente". Lo so, ho bisogno di un lavoro, devo lavorare. [...] Un sacco di volte sono stata sul punto di tornare a casa. [...] Per farla breve, David Lynch mi chiamò e il suo modo di fare il casting era molto diverso. Mi fece sedere, mi guardò negli occhi e mi fece un sacco di domande, e per tutto il tempo io pensavo: "Come faccio a levarmi di torno? Come acceleriamo la cosa?" Perché ero certa di non andare bene, ero programmata così: non faccio ridere, non sono sexy, sono troppo vecchia, sono troppo questo, sono troppo quello. Lui però mi guardò sul serio e fu in grado di grattar via tutti quegli strati.