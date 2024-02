My Sweet Monster, in anteprima esclusiva il trailer italiano della fiaba animata!

News Cinema

Uscirà al cinema il 29 febbraio con Plaion Pictures My Sweet Monster, film di animazione fiabesco: vi mostriamo in anteprima esclusiva il trailer italiano di questa spiritosa storia, che vede una principessa ribelle trovare un alleato e forse qualcosa di più in un mostro della foresta...

Comincia il conto alla rovescia per l'uscita al cinema di My Sweet Monster, film di animazione del quale possiamo mostrarvi il trailer italiano in esclusiva: il 29 febbraio il pubblico potrà fare la conoscenza di Barbara, una principessa ribelle che li accompagnerà in un viaggio nella Natura, alla ricerca della libertà, in compagnia di un dolce e gigantesco personaggio, tra avventure e canzoni.



My Sweet Monster: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film in Anteprima Esclusiva - HD

My Sweet Monster, la trama del film di animazione

Distribuito in Italia da Plaion Pictures, My Sweet Monster arriva dopo il successo della precedente opera della stessa casa di produzione, Lo schiaccianoci e il flauto magico (con la quale condivide uno dei registi, Viktor Glukhushin). Come valeva per l'uscita precedente, si reinterpreta la tradizione narrativa del passato per adattarla all'oggi, con una storia che in questo caso si concentra sul tema ambientale, all'insegna del rispetto per la Natura.

My Sweet Monster, dall'atmosfera fiabesca e leggermente steampunk, racconta di Barbara, una principessa che ama in segreto il principe Edward, ma vede arrivare invece un matrimonio combinato con l'infido postino Joyce, al quale suo padre deve sottostare per un ricatto. Chiusa da sempre nella gabbia dorata dal genitore, Barbara decide allora di fuggire nel bosco, trovando due amici, il massiccio guardiano della foresta Bogey (sulle prime guardingo) e un coniglio parlante. La fuga diventerà presto un'avventura a sé stante, perché Barbara capisce che il regno intero è sotto una terribile minaccia, che solo con Bogey può sperare di sventare. Ma non sarà lui il suo principe azzurro (letteralmente)?

La lavorazione del lungometraggio è durata moltissimo per un progetto di questo tipo, come racconta il producer Sergey Selyanov: "My Sweet Monster è una favola animata per tutta la famiglia. Abbiamo impiegato quattro anni per completarlo, un periodo abbastanza lungo per creare qualcosa in modo approfondito e ponderato, senza fretta. Ci auguriamo che i nostri spettatori apprezzino questi nuovi personaggi e si godano questa bella fiaba".