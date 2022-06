My Mother's Wedding: Scarlett Johansson capitana il cast del primo film da regista di Kristin Scott Thomas

News Cinema

Kristin Scott Thomas ha deciso di puntare sul sicuro per il suo debutto nella regia My Mother's Wedding e ha scelto Scarlett Johansson. Ha voluto poi affiancarle altre talentuose e celebri attrici.

Kristin Scott Thomas, che ricordiamo innanzitutto ne Il paziente inglese, per il quale è stata candidata all'Oscar, esordirà nella regia con un film intitolato My Mother's Wedding. La notizia di oggi però è un’altra e riguarda il cast, che sarà capitanato dalla superstar Scarlett Johansson. L’attrice, che per noi ormai è Natasha Romanoff alias Vedova Nera, aggiunge così un ennesimo impegno ai tanti già presi, fra cui Asteroid City di Wes Anderson e Bride di Sebastiàn Lelio.

Cosa sappiamo di My Mother's Wedding?

Cosa sappiamo di My Mother's Wedding? Praticamente niente, se non che è in lavorazione e che Kristin Scott Thomas ha anche scritto il copione in coppia con un certo John Micklethwait, sceneggiatore per il cinema e la tv. La regista preferisce non rivelare nulla della trama, ma il titolo ci induce a pensare che siamo nel territorio del melò e/o del dramma familiare. Oppure potrebbe trattarsi di un commedia, ma non certo in stile 2 single a nozze. Al di là di Quattro matrimoni e un funerale e qualche alto esempio, l'attrice ha infatti scelto spesso ruoli drammatici, anche se nella sua lunga filmografia troviamo qualche blockbuster come il primo Mission: Impossible. Ma queste sono soltanto ipotesi e ci toccherà aspettare per avere ulteriori informazioni.

I nuovi volti femminili di My Mother's Wedding

Dopo Scarlett Johansson si sono aggiunte al cast di My Mother's Wedding Sienna Miller, Freida Pinto ed Emily Beecham. Se le prime due le conosciamo bene, la terza è un volto meno noto, ma si tratta comunque di un'attrice talentuosa che nel 210 ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes grazie a Little Joe. La ricordiamo anche in Ave, Cesare! e nella serie tv Into the Badlands.

La presenza di tutte queste attrici suggerisce che My Mother's Wedding potrebbe essere un film al femminile, una specie di Donne di George Cukor, o magari un divertissement alla 8 donne e un mistero di François Ozon.