My Hero Academia: You're Next, al cinema il quarto film della saga anime, da Sony e Crunchyroll

Sony Pictures e la piattaforma Crunchyroll portano al cinema il quarto lungometraggio anime basato sul manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia: You're Next.

My Hero Academia: You're Next, dal 10 ottobre nei cinema italiani da Eagle Pictures per Sony e Crunchyroll, è il quarto capitolo cinematografico della saga nata come manga di Kohei Horikoshi e proseguita come serie anime, partita nel 2016 e realizzata dallo studio Bones. Proprio il manga originale si è concluso in Giappone in concomitanza con l'uscita di questo lungometraggio, che ha quindi un ulteriore valore simbolico e celebrativo per i fan dell'accademia dei superpoteri.



My Hero Academia: You're Next: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

My Hero Academia: You're Next, la trama del quarto film anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi

In My Hero Academia: You're Next una minaccia incombe: Dark Might si propone come nuovo Simbolo della Pace, ma Deku, insieme al resto della sua classe alla U. A. High School, è determinato a fermarlo. È un villain, solo un'imitazione dell'uomo che da sempre ispira Deku a diventare il miglior eroe possibile, All Might. Pace e caos si scontreranno ancora una volta...

Diretto per la prima volta da Tensai Okamura, questo quarto film arriva dopo le altre tre sortite cinematografiche dei personagdi di Horikoshi, cioè My Hero Academia: Two Heroes (2018), My Hero Academia: Heroes Rising (2019) e My Hero Academia: World Heroes' Mission (2021), tutti diretti da Kenji Nagasaki. Nel mondo di My Hero Academia, si presuppone che la maggior parte della popolazione mondiale sia dotata di superpoteri, i Quirk, usati per il bene ma anche per il male: fa parte della minoranza Izuku Midoriya detto Deku, pur sempre deciso a diventare un eroe, frequentando l'apposita accademia insieme ai suoi compagni di scuola.

Kohei Horikoshi, autore del manga partito nel 2014 e conclusosi proprio quest'anno, dopo 100 milioni di copie vendute nel mondo intero, ha contribuito anche a questa nuova storia, giunta dopo il grande successo dell'ultimo citato film World Heroes' Mission, un incasso da quasi 47 milioni di dollari raccolti al boxoffice mondiale.