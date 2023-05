Muti: una clip in anteprima esclusiva dell'action thriller con Morgan Freeman

News Cinema

Un film pieno d'azione americano ma con una direzione a sei mani che parla anche italiano. Una clip in anteprima esclusiva di Muti con protagonista il premio Oscar Morgan Freeman, al cinema dall'11 maggio, distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos.

Uno studioso, un antropologo di grande esperienza che viene coinvolto nelle indagini su un serial killer che uccide in linea con un rituale arcaico africano. Un personaggio intrigante, l'ennesimo, per Morgan Freeman, il premio Oscar che svetta come protagonista, insieme a Cole Hauser, Peter Stormare, Vernon Davis e l'italiano Giuseppe Zeno, nel cast dell'action thriller Muti, americano in tutto ma che nei tre registi parla anche italiano:George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto.

Prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, è in arrivo nelle sale l'11 maggio, distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos. Ambientato fra gli Stati Uniti e l'Italia, Muti ha un titolo che prende il nome dall’omonima parola che in Swahili significa medicina ma ha anche un significato più oscuro. Un rituale costituito da una forma di sacrificio umano diffuso tra alcune tribù africane.

Vi presentiamo in anteprima esclusiva una clip del film, in cui conosciamo per la prima volta Morgan Freeman.