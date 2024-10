Music by John Williams: il trailer del documentario sul leggendario compositore

News Cinema

Non potevano che essere Steven Spielberg e Ron Howard a produrre Music by John Williams, il documentario dedicato al leggendario compositore di musiche da film. Ecco il trailer.

Già dal trailer appena uscito possiamo capire quanto sarà emozionante vedere Music by John Williams, il documentario Disney+ prodotto da Ron Howard e Steven Spielberg e dedicato a quello che è forse il più grande compositore di musiche da film di sempre, senza far torto agli altri, per la qualità, la quantità e l'apporto che la sua arte ha dato a film entrati nella storia del cinema e che senza il suo contributo, come racconta lo stesso Spielberg all'inizio, non sarebbero stati gli stessi. In America e in Inghilterra Music by John Williams avrà un'uscita evento al cinema, che meriterebbe anche da noi, prima di approdare su Disney+ il 1 novembre. Ecco il trailer con le immagini e, soprattutto, la musica.

Music by John Williams: un doveroso tributo

Nel film che è stato dedicato a John Williams - 54 candidature agli Oscar, 5 statuette vinte più innumerevoli altri riconoscimenti in oltre 50 anni di straordinaria carriera - parlano ovviamente i "suoi" registi, Steven Spielberg, George Lucas, J.J. Abrams, Chris Columbus, James Mangold, colleghi come Alan Silvestri e musicisti come Chris Martin. Ma parla anche il compositore 92enne, offrendoci uno sguardo unico sul suo rapporto con la musica e con la vita. Questa la trama ufficiale del documentario: "Dagli inizi come pianista jazz alle vittorie agli Oscar, agli Emmy e ai Grammy, il documentario è uno sguardo approfondito sui suoi innumerevoli contributi al cinema, inclusi molte celebri franchise, sulla sua musica dal vivo e sul suo impatto sulla cultura popolare". Una visione emozionante e coinvolgente che noi amanti del cinema, a cui l'ascolto delle sue musiche richiama immediatamente una serie di indimenticabili emozioni, non possiamo assolutamente perdere.