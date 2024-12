Mufasa - Il Re Leone in vetta al boxoffice italiano del weekend, ma nel mondo cede il passo al precedente

News Cinema

Mufasa - Il Re Leone ha debuttato in vetta al botteghino italiano del weekend: scontato, ma la partenza mondiale non suggerisce il successo del remake del 2019. L'accoglienza negli USA non aiuta. Secondo posto in Italia per Io e te dobbiamo parlare con Siani e Pieraccioni. Terzo Diamanti di Ozpetek.

C'erano pochi dubbi sul fatto che che Mufasa - Il Re Leone potesse dominare il boxoffice italiano del weekend sotto Natale... ed è infatti accaduto: in quattro giorni il prequel Disney ha incassato da noi 4.510.000 euro, ma forse una sorpresa arriva dal responso mondiale, nello specifico nordamericano. Da quelle parti infatti Mufasa ha ceduto il passo a Sonic 3 - Il Film (che in Italia invece sbarca il 1° gennaio): negli USA il porcospino blu ha vinto 62 milioni di dollari contro 35. Mufasa - Il Re Leone al momento viaggia sui 122.200.000 dollari in tutto il mondo (fonte Boxofficemojo), per un budget sui 200 milioni, stando a Variety. Non è un debutto imbarazzante, però è molto al di sotto dei numeri da capogiro registrati dal remake del Re Leone nel 2019, 433 milioni nel mondo di cui 191.700.000 negli States. L'affetto del pubblico è rimasto, però lo slancio sull'onda della tendenza sembra esaurito: basti pensare che il remake alla fine dell'estate 2019 raccolse in Italia 14 milioni in cinque giorni.