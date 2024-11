Mufasa, il nuovo trailer e le voci ufficiali italiane del prequel del Re Leone!

News Cinema

Dal 19 dicembre arriva al cinema Mufasa: Il Re Leone, il prequel delle vicende che tutti conosciamo. Possiamo mostrarvene un nuovo trailer italiano, oltre a elencare tutte le voci nostrane vip e non, che daranno vita alla nostra edizione. Due le avrete già riconosciute dall'immagine...

Mufasa: Il re leone sarà in sala dal 19 dicembre: il film di Barry Jenkins, in CGI fotorealistica, è il prequel della storia narrata nel Re Leone, raccontando la giovinezza di Mufasa e il suo tragitto verso il trono, incontrando sulla sua strada Sarabi e gli altri noti personaggi della saga Disney. Possiamo mostrarvi un nuovo trailer italiano del film, nonché elencarvi i doppiatori italiani ufficiali della nostra versione, capitanati da Luca Marinelli e Elodie.



Mufasa: Il Re Leone: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film Disney in live action - HD

Mufasa: Il re leone, tutte le voci italiane del film Disney

Mufasa: Il re leone segue le gesta di Mufasa, padre del Simba che fu protagonista dell'originale Re Leone. Sin da cucciolo Mufasa si dimostra coraggioso, ma gli servirà tutta la sua resilizenza, quando una tragedia lo separerà dalla sua famiglia: ne troverà provvisoriamente un'altra presso il branco di Taka, un altro giovane leone come lui, sempre di stirpe reale.

Mufasa: Il re leone è scritto da Jeff Nathanson (già sceneggiatore del remake del 2019), e nella nostra versione italiana è doppiato da: Luca Marinelli (Mufasa adulto), Alberto Boubakar Malanchino (Taka), Elodie (Sarabi), Edoardo Stoppacciaro (Rafiki giovane), Riccardo Suarez Puertas (Zazu), Dario Oppido (Kiros), Toni Garrani (Rafiki adulto), Edoardo Leo & Stefano Fresi (Timon & Pumbaa), Marco Mengoni ed Elisa (Simba e Nala, perché la vicenda è raccontata in flashback), Emma Cecile Rigonat (Kiara), Mattia Moresco-Adriano Trio (recitato e canzoni per Mufasa cucciolo), Valeriano Corini-Edoardo Veroni (recitato e canzoni per Taka cucciolo), Daniela Calò (Eshe), Pasquale Anselmo (Obasi), Domitilla D’Amico-Karima (recitato e canzoni per Afia, la madre di Mufasa), Eugenio Marinelli (Masego, padre di Mufasa e padre di Luca Marinelli nella vita reale!). Leggi anche Mufasa - Il re leone, la figlia di Beyoncé è nel cast del film ma il regista precisa: "Non canta"