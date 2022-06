MTV Movie & TV Awards 2022: il discorso commovente e commosso di Jennifer Lopez e lo show di Jack Black

News Cinema

Sono stati assegnati gli MTV Movie & TV Awards e a trionfare è stato Spider-Man: No Way Home, ma Jennifer Lopez e Jack Black hanno ricevuto premi speciali. Ecco i video dei loro discorsi di ringraziamento.

Sono stati assegnati ieri a Los Angeles gli MTV Movie & TV Awards, prestigiosi premi alle eccellenze del cinema e della televisione assegnati dal pubblico di MTV. A trionfare è stato Spider-Man: No Way Home, il cinecomic con Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno. Al film di Jon Watts è andato inoltre il riconoscimento per il miglior attore. Anche Zendaya è stata premiata, ma per Euphoria, il teen-drama creato da Sam Levinson per HBO.

Fra gli altri trionfatori ci sono Ryan Reynolds, che ha vinto per la miglior performance comica (Free Guy), Jenna Ortega, che ha ricevuto il premio per la migliore performance in un horror (Scream), Scarlett Johansson, a cui è andato l’MTV Movie & TV Award per il migliore eroe o la migliore eroina, ottenuto grazie a Black Widow. Daniel Radcliffe è invece il miglior cattivo (per The Lost City).

Presentata da Vanessa Hudgens, la cerimonia di premiazione ha avuto due momenti molto belli: il discorso di Jennifer Lopez e i ringraziamenti di Jack Black. La prima ha ricevuto il Generation Award, il secondo il Comedic Genius Award.

I ringraziamenti commossi di Jennifer Lopez

Il Generation Award celebra "gli attori più amati il cui contributo artistico tanto al cinema quanto alla tv li ha trasformati in volti familiari". Nel riceverlo, Jennifer Lopez non ha potuto fare a meno di commuoversi, come si vede nel video del suo discorso. Ecco cosa ha detto:

Se ripenso a tutti i miei favolosi film, mi vengono in mente tutte le persone che ho avuto la benedizione di conoscere e con cui ho lavorato. Si è bravi nello stesso modo in cui lo sono le persone con cui collabori, e se sei fortunato, ti rendono una persona migliore, e io sono stata molto fortunata in questo senso. Come attrice, non sono uguale alle donne che ho interpretato, ma in ognuno di questi personaggi c'è qualcosa in cui credo fortemente. E siccome non puoi raccontare la verità se non l'hai vissuta, stasera ho una lista di ringraziamenti da fare diversa dal solito. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno dato questa vita. Voglio ringraziare le persone che mi hanno dato gioia, e anche quelle che mi hanno spezzato il cuore, quelle che sono state sincere e quelle che mi hanno mentito. Voglio ringraziare il vero amore e le bugie che invece mi sono raccontata e che mi hanno fatto capire che dovevo crescere. Voglio ringraziare la delusione e il fallimento, che mi hanno insegnato a essere forte, e i miei figli, che mi hanno insegnato ad amare. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno detto in faccia, o quando non ero presente, che non avrei raggiunto questo risultato. Senza di voi non ce l’avrei mai fatta, e non ce l’avrei fatta senza i miei fan che hanno visto i miei film: tu, tu, tu e tu, voi siete la ragione per cui sono qui adesso e vi amo.

Poi Jennifer Lopez ha ringraziato il suo manager Benny Medina, che è stato sempre al suo fianco e le ha insegnato a credere in se stessa.

Lo show di Jack Black

Jack Black, che ha ricevuto il Comedic Genius Award, si è invece prodotto in un vero e proprio spettacolo. Con indosso un costume da panda, è entrato facendo una capriola. Dopodiché ha stretto le mani ad alcune persone fra il pubblico e si è messo a ballare. Una volta ricevuto da Awkwafina il trofeo, l'attore ha cominciato a parlare:

Oh mio Dio, mi serve un po’ di ossigeno. Genio della comicità? Andiamo, mi state prendendo in giro? E per che cosa? School of Rock, Jumanji, Kung Fu Panda? Piccoli brividi, Super Nacho e Tenacious D e il destino del rock? Per il mio modo di ballare il tip tap? Ma di cosa stiamo parlando? E’ ridicolo, non merito questo premio ma lo accetto, grazie MTV. Questo è per tutti quelli che amano School of Rock e adorano Tenacious D, e soprattutto per la mia meravigliosa moglie Tanya e i miei due incredibili ragazzi. Vi amo, vi amo, vi amo.

Crediti Foto: ©2022 Getty Images