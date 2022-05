Halftime: Jennifer Lopez è da mozzare il fiato nel trailer del documentario biografico

News Cinema

La vita di Jennifer Lopez, con i suoi suoi up and down, la sua scalata al successo come cantante e attrice, e la sua grinta è oggetto del documentario Halftime, che debutterà a giugno su Netflix e di cui abbiamo il trailer.

Jennifer Lopez sta vivendo un momento d'oro: ha ritrovato l'amore di un tempo Ben Affleck, con cui convolerà presto a nozze, è sempre più bella nonostante non sia più una ragazzina e adesso la sua vita e la sua carriera sono diventate oggetto di un documentario targato Netflix. Si intitola Halftime e debutterà sulla piattaforma streaming il 14 giugno, quindi tra poco!

Halftime: di cosa parla il documentario su Jennifer Lopez

Halftime affronta svariati argomenti, anche se il nucleo centrale è l'esibizione di Jennifer al Super Bowl del 2020, chiamata appunto Halftime. Quello che il film intende davvero sottolineare sono gli sforzi e i sacrifici compiuti da J-Lo per affermarsi come ballerina e come attrice: le lacrime, il sangue e il sudore quindi. Il documentario, che ci mostra l'artista nei secondi cinquant'anni della sua esistenza, è anche una condanna dell'atteggiamento dei media nei confronti del privato della Lopez, giudicata a volte troppo disinvolta e criticata per il cospicuo numero di fidanzati e di mariti. In più - e questa è una cosa importante - viene fuori la frustrazione di Jennifer Lopez di fronte ai continui appunti sul suo aspetto fisico e alle domande dei reporter sul suo meraviglioso fondoschiena. Halftime, infine, ci ricorda quanto sia ancora difficile per una donna affermarsi o convivere con la popolarità nel magico mondo dell'intrattenimento.

Se quello che abbiamo scritto non vi basta e volete sapere qualcosa in più su Halftime prima di vedere il trailer, ecco la sinossi ufficiale del doc:

Halftime offre uno sguardo intimo oltre il sipario, mettendo in evidenza la grinta e la determinazione che rendono Jennifer Lopez l'icona che è diventata, con le sue performance per il grande schermo e sui palcoscenici di tutto il mondo, il suo Super Bowl Halftime Show, la sua esibizione durante la cerimonia di insediamento del Presidente (Biden ndr). Il documentario ci mostra una superstar internazionale che ha saputo ispirare le persone per decenni con la sua perseveranza, la sua intelligenza, la sua creatività e il suo contributo culturale. E questo è solo l'inizio. Halftime è il punto di partenza per la seconda parte della vita di Jennifer Lopez, oltre che un ritratto della sua evoluzione come artista latinoamericana e come madre, e fa tesoro della sua carriera usando ciò che ha da dire per uno scopo più alto.

