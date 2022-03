Moscerine Film Festival, manifestazione dedicata ai bambini: aperte le iscrizione per l'invio dei propri lavori

News Cinema

La manifestazione dedicata agli under 12 avrà la sua prima edizione il prossimo maggio 2022 al Cinema Aquila di Roma.

Un festival fatto dai bambini e con i bambini protagonisti. Il Moscerine Film Festival nasce con l'intento di trasmettere alle nuove generazioni passione e conoscenza, partendo dal presupposto che l’alfabetizzazione dei giovani si baserà sempre di più su un corretto e consapevole utilizzo delle immagini. Una kermesse fatta di riproduzioni e girati, ma anche di laboratori e formazione, proprio per innestare quel circolo virtuoso che possa invogliare i bambini a intraprendere un lavoro nelle arti visive. L'evento sarà in forma gratuita e si svolgerà al Nuovo Cinema Aquila di Roma il 27 e 28 maggio 2022.

Fino al 10 maggio i bambini di non oltre 12 anni potranno iscriversi inviando i propri cortometraggi sul sito web e sui canali social del festival. Sotto la direzione artistica di Steve Della Casa, critico cinematografico, direttore di festival e conduttore radiofonico, i bambini prima si “sfideranno” nella sezione “Competitività”, poi assisteranno a una rassegna di film brevi tra i più premiati degli ultimi anni (sezione “Rassegne”). Il 28, invece, si partirà con il “Matinee”, dedicato ai bambini tra i 0 e i 3 anni. Verranno proiettate pellicole adatte a un pubblico così “giovane”, con un audio basso per non infastidire i neonati, un fasciatoio in sala e tutto ciò che permetta una facile fruizione a genitori con figli molto piccoli.

L’ultima parte del festival sarà dedicata alla formazione, con due laboratori a favore dei piccoli tra gli 8 e i 12 anni. Nel primo incontro verranno elencate le regole base su come scattare una fotografia corretta, con la consegna di macchine fotografiche polaroid e digitali per fare prove di backstage. Nel secondo, invece, verranno scelte le foto migliori da proiettare in sala durante la premiazione. Sia il 27 che il 28 i protagonisti saranno quindi i bambini. E non solo perché l’evento è dedicato a loro, ma anche perché saranno gli stessi giovanissimi a scandire i tempi della due giorni, conducendo in prima persona lunghi momenti della manifestazione. Il festival è organizzato dall’Associazione culturale Moscerine che da anni si occupa di sviluppare il potenziale creativo di ogni bambino aiutandolo ad esprimersi e a crescere con attività ludico educative di educazione all'immagine.

Il Moscerine Film Festival inoltre sostenuto da una serie di importanti media partner, da Comingsoon.it a Roma03, da Uppa a Radio Sonica passando per Zai.net lab. Tra i cultural partner troviamo Alice nella città e Progetto diritti. Sponsor e main partner dell’evento, invece, Cleverage – web & digital agency che nasce per sfruttare al massimo la rete e le preziose opportunità che offre proponendo percorsi di crescita basati sullo sviluppo di un'identità online; Siamoindiretta società che coniuga esperienza e know-how per mettere in piedi e gestire qualsiasi genere di evento in diretta streaming; e Smile Vision, l’agenzia di comunicazione nata dall’esperienza di professionisti del settore tutti under 35 che sta assumendo un ruolo di peso nel panorama cinematografico italiano, con la sua compartecipazione alla realizzazione di corti, lungo metraggi, festival ed eventi sul territorio nazionale. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.moscerine.it/film-festival.