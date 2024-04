Moscerine Film Festival, dal 2 al 5 maggio a Roma il festival dei film realizzati da bambini e bambine

News Cinema

Partirà tra poco la terza edizione del Moscerine Film Festival a Roma, presso il cinema Nuovo Aquila del Pigneto. La manifestazione si distingue per offrire ancora a bambini e bambine non opere realizzate PER loro, ma DA loro.

Un festival di cinema come sempre "under 12", ma non ci si riferisce al target del pubblico, quanto alla fascia d'età impegnata nella creazione delle opere: arriva alla terza edizione il Moscerine Film Festival, in programma dal 2 al 5 maggio al Cinema Nuovo Aquila del quartiere Pigneto a Roma. Protagonista di quest'edizione è l'inclusione, che per la direttrice artistica Nina Baratta passerà come sempre dalla comunicazione aumentativa, per far giungere i contenuti anche a chi ha diversità cognitive (in tutte le giornate del Festival sarà disponibile una traduzione nella Lingua dei segni, la Lis, garantita dai fondi dell’Otto per mille della Chiesa Valdese e dal V Municipio). Moscerine Film Festival è prodotto dall’associazione Moscerine, in collaborazione con Tadàn, Cleverage, Siamo in diretta e Smile Vision.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento al sito ufficiale del Moscerine Film Festival.





Moscerine Film Festival, le sezioni del concorso e la giuria del 2024

Come ogni anno, la categoria principale delle opere presentate al Moscerine Film Festival è l' "Under 12", popolata da cortometraggi a tema libero di massimo 15'. A questo giro la società Tadàn Produzioni presenterà un premio speciale, affiancato ai classici, il "Premio Zalab", che garantirà la distribuzione del corto su https://www.zalabview.org/ e la produzione di un cortometraggio. Le altre tre categorie sono "Focus scuole" (sempre corti di max 15 minuti, ma realizzati dai bambini e bambini con insegnanti, a scuola e in laboratori), "A scuola con le Moscerine" (legata al percorso di educazione all'immagine) e "Young Creator", dove bisogna raccontare qualcosa in massimo 90 secondi, in formato verticale da smartphone.

La fedelissima madrina Margot Sikabonyi presenterà ancora il Festival con colleghi molto, molto giovani, com'è felice tradizione del Moscerine: quest'anno toccherà a Giacomo Peirce (10 anni) e Sergio Penna (12 anni). A giudicare i cortometraggi ci saranno la produttrice Maria Fares, Luciana Littizzetto, la vicedirettrice di Rai Kids Maria Mussi Bollini, il compositore Carlo Siliotto, l’attrice Blu Yoshimi, Nicola Olivetti di Prime Video, Liliana Mele, Michele Santoro, Giulietta Rebeggiani. Gli ospiti della Casa di Oz, dove i piccoli incontrano con le loro famiglie la malattia, saranno una giuria speciale che sceglierà il proprio vincitore (ogni corto sarà visionabile dai giovani pazienti degli ospedali pediatrici italiani, tramite la piattaforma "Cinema in ospedale").





Moscerine Film Festival, le altre iniziative e le date della terza edizione

Al di la del concorso, cosa offre il Moscerine Film Festival 2024? Il 2 e il 3 maggio sono previste masterclass e laboratori sugli effetti speciali (in collaborazione con EffectUs), sull'animazione ("Giochiamo con l'immagine" di Moonchausen), sul cinema (con SpinOff) e infine "A scuola di cartoni", in associazione con Cartoon School. Tra le opere proiettate ricordiamo l'animato Totò Sapore di Maurizio Forestieri (presente al Festival) e il corto dal vero Ughetto Forno - Il partigiano bambino di Fabio Vasco, che lo accompagnerà con i piccoli protagonisti, oltre a opere presentate da scuola Vivaio di Milano, Premio Atena Nike, Pop Corn Festival del Corto, Vision2030, 48H Film Project, As Film Festival, FRAPPP festival di cinema itinerante, Pigneto Film Festival e Roma Creative Contest.

Sabato 4 maggio, la serata di premiazione si aprirà con lo "yellow carpet" (sì, il Moscerine non ha il red carpet: stupiti?) alle ore 19, ma prima ancora in giornata sarà prevista, con la collaborazione di Rai Kids, una matinée di materiale audiovisivo per la fascia 0-3 anni, oltre naturalmente alle proiezioni dei corti in concorso.

La festa ha un gioioso "strascico" nella giornata di domenica 5 maggio, caratterizzata da attività dedicate a bambini e babine: oltre ai premi laterali assegnati dai partnere del Moscerine, saranno previste repliche di tutti i film presentati in concorso, come ultima e preziosa occasione per vederli sul grande schermo!