Moscerine Film Festival, a Roma il festival per i bambini e dai bambini!

News Cinema

È stata presentata a Roma la prima edizione del Moscerine Film Festival, un festival di cortometraggi realizzati dai bambini e per i bambini. Presentano due dodicenni. Madrina è Margot Sikabonyi, presidentessa della giuria la produttrice Maria Fares.

Immaginate un festival cinematografico aperto ai più piccoli, agli under 12. Pensate non sia così difficile? E se vi dicessimo che nella programmazione di questo festival, presentato da due dodicenni, ci sono cortometraggi anche realizzati dai bambini stessi? E uno dei focus è un necessario laboratorio di educazione all'immagine? Parliamo del Moscerine Film Festival, il primo festival di cinema a Roma dedicato alle bambine e ai bambini, in programma al Nuovo Cinema Aquila, quartiere Pigneto della Capitale, dal 27 al 29 maggio 2022. La manifestazione, della quale è direttore artistico Steve Della Casa, è stata presentata ieri nell'intima e simpatica cornice del cortile interno alla biblioteca Mameli. Prima di cominciare, per informazioni più dettagliate e orari precisi, vi rimandiamo al sito ufficiale del Moscerine Film Festival.

Moscerine Film Festival, il suo significato

L'Associazione culturale Le Moscerine è attiva a Roma da una decina d'anni, proponendosi di diffondere la cultura audiovisiva presso i più giovani, per aprirli a una ricezione e a un uso stesso del mezzo diverso dal solito, più passivo, al quale sono spesso assefuatti dalla contemporaneità. Un'educazione all'immagine quindi, centrale ovviamente in questo primo Moscerine Film Festival.

Come giustamente fa notare il regista Gabriele Mainetti, parte della giuria composta da otto persone e presieduta dalla produttrice Maria Fares (La gabbianella e il gatto), "i bambini non hanno ancora la zavorra del giudizio" e da loro è possibile assistere a un uso del mezzo originale e libero. Margot Sikabonyi, famosa come la Maria del Medico in Famiglia e di recente nel film Bocche inutili, madre di due bambini che non mancano di intrufolarsi nel suo collegamento Zoom, parla del "lasciarsi sorprendere al di là degli schemi" e prosegue, riferendosi ai piccoli che non hanno ancora raggiunto l'adolescenza: "È una fascia d'età alla quale si pensa poco, il mondo ha troppo poco tempo". I bambini vengono lasciati da soli davanti ai contenuti dai quali sono circondati, ma è il momento di pensare a "un mondo di audiovisivi non a senso unico, liberando la loro creatività, il bambino non deve solo ricevere, ma anche restituire", creando cioè in prima persona. Magari con l'aiuto dei genitori, come si è sostenuto in diversi interventi della conferenza: gli adulti possono essere propositivi nell'uso intelligente degli smartphone, trovando una via di mezzo tra la demonizzazione e l'indifferenza.

Un'indifferenza che cela insidie pericolose: tenta di contrastarla anche uno dei partner del progetto, il movimento MaBasta contro il bullismo. Mirko Cazzato, il suo responsabile, ci spiega quanto possa essere utile per contrastare il fenomeno (del quale, ci ricorda, si può morire) un uso attivo e creativo dei social e degli smartphone per realizzare video. In nome di un semplice concetto: "dire a qualcuno di smetterla non costa nulla e fa sentire le vittime meno sole".

Sono tanti quindi i temi del Moscerine Film Festival, animato anche nel suo volto da due presentatrici dodicenni, Beatrice Salvati e Federica Tomassi, con esperienze radiofoniche: un esempio concreto di come la manifestazione eviti la facile trappola del paternalismo per abbracciare a 360° il suo scopo poetico.





Moscerine Film Festival, la sua collocazione

È intervenuta in conferenza stampa Maria Mussi Bollini, vicedirettrice di Rai Ragazzi, partner del Festival. Il Moscerine diventa, dopo due anni di pandemia, un ulteriore sbocco per una generazione che ha sofferto molto per il lockdown: dalla sua esperienza col programma "Diario di Casa", Maria ci ha spiegato quanta creatività abbiano visto selezionando gli oltre 7.000 video ricevuti, realizzati in creatività condivisa con i genitori e non. Lo smartphone e le nuove tecnologie sono usati con più nonchalance proprio dai giovanissimi, che hanno a disposizione anche tanti tutorial online: c'è spazio per continuare un discorso che anni fa fu portato in tv anche da programmi come Screensaver.

La produttrice Maria Fares, che quand'era insegnante negli anni Settanta era già sempre attiva nella formazione di questo tipo (allora in pellicola 8 e 16mm!), ha ricostruito come esista una tradizione che andrebbe coltivata e ripresa, su questi argomenti. Il Giffoni Film Festival nacque con quell'orientamento, così come l'ormai terminata Biennale del cinema e della multimedialità dei ragazzi a Pisa. Maria Fares sottolinea come l'educazione all'immagine, per quanto esista ormai come obbligo nel percorso didattico dei bambini, sia nei fatti ancora considerata secondaria. "Ci vuole una partecipazione attiva e formativa, per evitare il rischio di analfabetismo visivo".





Moscerine Film Festival, la dinamica del Festival

Il Moscerine Film Festival si svolgerà il 27 e il 28 maggio a Roma al Nuovo Cinema Aquila al quartiere Pigneto, con una giornata di festa finale programmata per domenica 29, con evento a sorpresa in luogo da svelare. La regista Nina Baratta terrà due Laboratori di educazione all'immagine, venerdì e sabato dalle 10:30, concentrandosi sulla fotografia e prevedendo una mostra fotografica istantanea al secondo giorno.

Sabato 28, la giornata clou della manifestazione, si proietteranno i cortometraggi, divisi tra quelli realizzati dalle scuole (15:00-17:00) e quelli in concorso under 12 (17:30-19:30), con a seguire la premiazione e la proiezione del lavoro vincitore.

Per quanto riguarda le proiezioni di materiale non prodotto dai più piccoli ma rivolto a loro, il 27 maggio alle 19 verrà proiettato il film animato Nat e il segreto di Eleonora di Dominique Monfery, mentre il 28 maggio è prevista una matinée di cortometraggi forniti da Rai Ragazzi, partner del progetto, con episodi tra gli altri di Pimpa, Barbapapà e Giulio Coniglio.