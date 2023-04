Moscerine Film Festival 2023: Entro il 27 aprile la consegna delle opere per partecipare alla II edizione

News Cinema

Moscerine Film Festival è un'occasione unica per tutti gli under 12 di sperimentarsi con l'arte del cinema. I cortometraggi dovranno essere consegnati entro e non oltre il 27 aprile.

Il mestiere del cinema nelle mani dei bambini. Le opere per partecipare alla seconda edizione del Moscerine Film Festival, che si terrà dal 4 al 7 maggio al Nuovo Cinema Aquila a Roma, dovranno essere consegnate entro e non oltre il 27 aprile. La partecipazione è completamente gratuita.

Moscerine Film Festival rappresenta un'occasione unica per tutti gli under 12 di sperimentarsi con la Settima arte, diventando registi. Le sezioni del concorso quest'anno saranno tre: la “Competitiva under 12” in cui possono partecipare tutti i bambini fino ai 12 anni, con un corto a tema libero, lungo massimo 20 minuti, il “Focus scuole” è la sezione dedicata ai progetti video realizzati all’interno degli istituti scolastici (lunghezza max 20 minuti), la sezione “Young creator” in cui i bambini possono partecipare con un video girato in verticale, con una durata massima di 90 secondi, secondo il linguaggio di Tik Tok.

La conduzione del Festival sarà in mano a due giovanissime presentatrici Aurora Saracino e Azzurra Dottori mentre la madrina della manifestazione, come lo scorso anno, è l’attrice Margot Sikabonyi.

Quest’anno, oltre alla giuria tradizionale, ci sarà anche una giuria d’eccezione composta dai giovanissimi pazienti di ospedali pediatrici italiani, tra cui il Bambin Gesù di Roma, che attraverso la piattaforma di Cinema in Ospedale, premieranno il cortometraggio più meritevole. La manifestazione si concluderà domenica 7 maggio con una festa finale nello spazio di Largo Venue. Tutto il festival, per i bambini e le famiglie partecipanti, è gratuito.



Maggiori informazioni sul sito ufficiale moscerinefilmfestival.it.

Il video backstage della scorsa edizione di Moscerine Film Festival: