Morto Blasco Giurato, premiato direttore della fotografia di Nuovo cinema Paradiso ma non solo

Il cinema italiano piange il direttore della fotografia Blasco Giurato, morto a Roma all'età di 81 anni. Oltre a Giuseppe Tornatore, ha lavorato molto con Pupi Avati. Sui social il cordoglio di registi e personaggi del mondo dello spettacolo.

Aveva da poco firmato il suo ultimo lavoro, Lamborghini, il famoso direttore della fotografia Blasco Giurato, morto a Roma all'età di 81 anni e ricordato con affetto e riconoscenza sui social da molti registi e personaggi del mondo dello spettacolo che avevano lavorato con lui. Fratello del giornalista Luca Giurato, Blasco Giurato aveva iniziato la carriera negli anni Sessanta, prima con corti, poi con lavori televisivi come La baronessa di Carini e I clowns di Federico Fellini, ma è dall'incontro con Giuseppe Tornatore che arriva ai livelli più alti della sua arte.

I film di Blasco Giurato come direttore della fotografia

Dopo aver lavorato con Giuseppe Tornatore per Il camorrista, Blasco Giurato viene richiamato dal regista per illuminare i set di Nuovo cinema Paradiso, per cui viene candidato ai BAFTA e vince il Felix per la miglior fotografia. Con Tornatore torna a lavorare per Una pura formalità, che gli vale un Globo d'oro. La sua unica candidatura ai David di Donatello, invece, la ottiene nel 1997 con Il carniere di Maurizio Zaccaro. Nel 2018 vince un European Film Award per la fotografia di Octav. Tra i film a cui ha lavorato ricordiamo Sapore di mare 2 - Un anno dopo, Teresa e Tolgo il disturbo di Dino Risi, Belle al bar di Alessandro Benvenuti, Ferdinando e Carolina di Lina Wertmuller, Il bambino cattivo, Un ragazzo d'oro e Le nozze di Laura di Pupi Avati, Tempo di uccidere di Giuliano Montaldo.

Se n’è andato Blasco Giurato. Un grande! DOP straordinario, di una simpatia ed una generosità unica. Entusiasta e appassionato, sempre al servizio del film con umiltà, equilibrio e straordinaria fantasia. Caro Blasco, ci mancherai. pic.twitter.com/4IHA2eZbKB — ricky tognazzi (@TognazziR) December 26, 2022

Addio Blasco💥grazie per la tua luce il tuo affetto i giorni felici, lontani ma indimenticabili come te, grazie per la protezione le belle parole i buoni consigli a una ragazzina fra i grandi..#BlascoGiurato bello e bravissimo♥️ condoglianze a #LucaGiurato e a tutta la famiglia😔 pic.twitter.com/GzNcjgMRCd — Enrica Bonaccorti (@EBonaccorti) December 27, 2022