Moonfall è al cinema, due clip del disaster movie fantascientifico di Roland Emmerich

Vi mostriamo due sequenze da Moonfall, ultima fatica di Roland Emmerich tra disaster movie e fantascienza, mentre vi raccontiamo qualcosa delle sue ispirazioni e delle consulenze che Emmerich ha chiesto durante la sua progettazione.

È da oggi al cinema Moonfall, ultima fatica del regista Roland Emmerich, che in un blockbuster con Patrick Wilson, Halle Berry e Josh Gad fonde due delle sue poetiche più amate: il disaster movie e la fantascienza, raccontando una storia in cui la Luna esce dalla sua orbita provocando disastri a catena sulla Terra. Un ex-astronauta (Wilson), la vice-direttrice della NASA (Berry) e un aspirante scienziato complottista (Gad) partono per una missione in cui scopriranno un incredibile segreto legato al nostro satellite.



Moonfall: Il Trailer Italiano del Film - HD

Moonfall, Roland Emmerich e le consulenze

"Nutro un grande interesse per il raziocinio", dice Roland Emmerich nel pressbook di Moonfall, dove ci sono contributi di chi è legato all'argomento o ha addirittura fornito consulenze scientifiche al regista durante la stesura del copione. La geologa canadese Mika McKinnon per esempio spiega: "Roland è ossessionato dalla scientificità dei suoi progetti. Abbiamo studiato e analizzato insieme tutte le possibilità visive e narrative offerte dalla sua premessa della Luna che sta venendo giù sul nostro pianeta. Un qualcosa che, se avvenisse (ricordo a tutti che è impossibile che qualcosa del genere accada naturalmente), comporterebbe una catastrofe senza precedenti". Mika non teme che la fantasia di Emmerich possa servire da alibi per i complottisti: "Credere a qualcosa che non è vero è una scelta."

Non è stato un consulente del film ma è rimasto emozionato dalla sua visione l'astronauta di origini italiane Michael Massimino, che ha usato di persona il vero Space Shuttle della NASA coprotagonista di Moonfall: "L'uso dello Space Shuttle mi ha reso particolarmente cari Moonfall e la sua storia. Sono felice che in Moonfall si riveda questa macchina senza la quale non sarebbe mai stato possibile raggiungere una serie di successi molto importanti per l'umanità."

Vi mostriamo una prima clip in italiano del film, dove i tre astronauti riescono faticosamente a partire con uno shuttle difettoso, usando l'aumentata forza gravitazionale della Luna così (troppo) vicina a noi...



Moonfall: Clip Italiana del Film "Separazione Booster" - HD

Moonfall, le ispirazioni di Roland Emmerich per il suo film