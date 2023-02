Monsieur Aznavour - Tahar Rahim vestirà i panni del celebre cantautore in un biopic

News Cinema

Tahar Rahim sarà Charles Aznavour in un biopic appena entrato in produzione, le cui riprese inizieranno in estate. Ecco dunque i primi dettagli sul progetto.

Un nuovo biopic su un'icona della musica mondiale è entrato in produzione. Si tratta di Monsieur Aznavour, incentrato sulla figura dell'iconico cantautore ed attore franco-armeno Charles Aznavour. Ad interpretarlo, come rivelato in esclusiva da Vanity Fair, sarà Tahar Rahim, conosciuto dal grande pubblico per il suo ruolo nella miniserie Netflix The Serpent.

Monsieur Aznavour - I primi dettagli del biopic con Tahar Rahim

Monsieur Aznavour sarà diretto dal cantante e regista Mehdi Idir e dal poeta Grand Corps Malade - nome d'arte di Fabien Marsaud - i quali hanno già girato insieme due lungometraggi, Patients e L'amore che verrà. Il team di produzione vanta invece la presenza di Jean-Rachid Kallouche, marito di Katia Aznavour - figlia del cantautore - impegnato con la compagnia Kallouche Cinema - in collaborazione con Mandarin & Compagnie, già dietro ad alcuni successi di François Ozon. Il biopic racconterà l'ascesa di Charles Aznavour negli anni '50, soffermandosi sulle sue amicizie con molti artisti, fra cui Edith Piaf. Kallouche ha dichiarato di aver ottenuto la "benedizione" dello stesso Azanavour per la realizzazione di una pellicola sulla sua vita ed è stato lo stesso artista a suggerire che il film raccontasse degli inizi della sua scalata al successo e che fosse diretto da Idir e Marsaud - di cui aveva apprezzato Patients.

Aznavour - figlio di immigrati scappati dal genocidio in Armenia - ha iniziato la sua carriera d'attore a 9 anni, per poi ottenere il successo come cantante e autore di testi molto dopo, quando aveva già 30 anni. Le sue canzoni sono state poi riadattate da artisti del calibro di Ray Charles, Bob Dylan e Liza Minelli, mentre la cover di She - realizzata da Elvis Costello - è divenuta la colonna sonora di Notting Hill. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 180 milioni di dischi, duettato con Frank Sinatra e preso parte ad oltre 60 pellicole. Un arduo compito, dunque, riassumere ed interpretare la sua vita sullo schermo. Tahar Rahim, stando alle parole di Kallouche, è però la scelta perfetta per il ruolo, dal momento che ha alcuni punti in comune con Aznavour, fra cui la sensibilità, la dedizione e passione per il proprio lavoro, un certo sguardo malizioso sul mondo e l'essere figlio di immigrati. Inoltre l'attore ha ottenuto il successo intorno ai 28 anni, quando si è imposto sulla scena mondiale come protagonista de Il profeta. Ha poi preso parte a numerosi progetti, recitando anche in diverse lingue, fra cui The Eagle, Maria Maddalena e The Mauritanian - per cui è stato candidato ai Golden Globe e ai BAFTA. Il grande pubblico ha però imparato a conoscerlo per il ruolo del serial killer Charles Sobhraj nella serie Netflix The Serpent ed è inoltre atteso nel cinecomic Sony Madame Web. Le riprese di Monsieur Aznavour cominceranno in estate, mentre la data d'uscita è fissata per il 2024, in occasione del centenario dell'artista. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.