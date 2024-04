News Cinema

Monkey Man: in anteprima esclusiva una clip italiana dell'esordio alla regia di Dev Patel

Si è fatto conoscere con il successo globale di The Millionaire, costruendosi poi una solida carriera come attore sensibile e generoso. Dev Patel esordisce ora alla regia con Monkey Man, in cui è anche protagonista di un action thriller ambientato in India. Il film sarà nelle nostre sale dal 4 aprile con Universal Pictures.