Mister Felicità: Alessandro Siani racconta il suo film nell'esilarante video backstage

Al suo terzo film da regista, Alessandro Siani si cimenta con in una commedia ambiziosa che scrive, interpreta e dirige e che ha un titolo "ingombrante", come dice lui stesso, Mister Felicità.

Dall'esordio nel 2013 con Il principe abusivo, l'attore e comico napoletano Alessandro Siani è passato dietro la macchina da presa. Il successo è stato immediato e da allora, ogni due anni, sforna una nuova commedia che scrive, dirige e interpreta. Il 2017 è stato l'anno di Mister Felicità, "un titolo importante, addirittura ingombrante per un film comico" diceva lui stesso presentando il suo lavoro, "ma è l’unica espressione più azzeccata per raccontare la storia di uno spiantato, Martino De Simone, un inguaribile sornione, dai modi indolenti e dall’anima nostalgica napoletana". Siani non si è mai accontentato di far ridere il pubblico, il suo percorso autoriale cinematografico ha sempre puntato in alto cercando di arrivare a un ampio target di pubblico senza lasciare in secondo piano romanticismo e buoni sentimenti.

Mister Felicità: il backstage è "il cuore pulsante" come dice Alessandro Siani