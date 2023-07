News Cinema

Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno: una nuova featurette dell'inseguimento a Venezia!

È uscito oggi in oltre 500 cinema italiani il settimo capitolo della saga che vede Tom Cruise nei panni dell'agente dell'IMF Ethan Hunt. Che, come è noto, e come ci dimostra questo speciale video, è stato girato anche in Italia.