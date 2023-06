Tom Cruise sterza e derapa ammanettato: è tutto vero in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1

News Cinema

Tom Cruise derapa con una sola mano tra le strade di Roma: il video dietro le quinte di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 è da pelle d'oca.

Avete visto Fast X, giusto? E l'inseguimento per le strade di Roma vi ha divertito, è così? Benissimo, questo era lo scopo da raggiungere chi ha sudato tanto durante le riprese del film nella capitale italiana. E chi ha sudato sono stati il visual effect supervisor Peter Chiang, lo special effect supervisor Alistair Williams e lo stunt-coordinator Andy Gill insieme al suoi stunt driver. Degli attori, a Roma, si è visto soltanto Jason Momoa che ha fatto qualche giro in moto, Michelle Rodriguez in una inquadratura in cui si toglieva il casco e Vin Diesel, tre mesi dopo le riprese degli inseguimenti, davanti al Colosseo e in cima a Castel Sant'Angelo con Helen Mirren. Quando nel film avete visto gli attori al volante, sappiate che fisicamente erano dentro i veicoli in un teatro di posa a Londra, in cui intorno a loro scorrevano sui ledwall le immagini di Roma.

Quando, invece, il 12 luglio andrete a vedere Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, sarà tutta un'altra storia. L'inseguimento per le strade di Roma che trovate nel settimo capitolo della saga di spionaggio internazionale è qualcosa che vi farà rizzare i peli di tutto il corpo. Non dobbiamo mettere a confronto Fast & Furious e Mission: Impossible perché, seppur di cinema d'azione si tratta, sono due saghe molto distanti che offrono esperienze diverse. Una è intrattenimento giocoso, l'altra è arte cinematografica. Una è semi-fantasy, l'altra ultra-realistica. Una la si dimentica velocemente, l'altra ti entra sottopelle. Una ha gli attori seduti in automobili montate su pistoni idraulici in studio, l'altra ha Tom Cruise. E il video dietro le quinte che vedete qui sotto vi dice queste cose forte e chiaro.



