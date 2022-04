Mission: Impossible 7 e 8, svelati i titoli completi dei film con Tom Cruise

News Cinema

Come s'intitoleranno Mission: Impossible 7 e Mission: Impossibile 8? A parte l'immancabile "Part 1" e "Part 2", il nome ufficiale è "Dead Reckoning". Ma cosa significa?

Al CinemaCon è stato svelato dalla Paramount il titolo di Mission: Impossible 7, indirettamente anche titolo di Mission: Impossible 8, visto che i due film sono legati e si presenteranno a noi come Mission: Impossible Dead Reckoning Part 1 e Mission: Impossible Dead Reckoning Part 2, in arrivo in sala rispettivamente nel luglio 2023 e nel giugno 2024. Tom Cruise è intervenuto alla convention con un video nel suo stile. Leggi anche Mission Impossible 7: una splendida foto di Tom Cruise e del regista annuncia la fine delle riprese

Mission: Impossible Dead Reckoning, cosa significa il titolo di Mission: Impossible 7