Mission Impossible 7: una splendida foto di Tom Cruise e del regista annuncia la fine delle riprese

La lavorazione di Mission: Impossible 7 è terminata e Christopher McQuarrie suggella l'importante momento con una fotografia in cui è al fianco di Tom Cruise. Il regista è felice e ringrazia sentitamente i suoi collaboratori.

Dopo alterne e complicate vicende, la lavorazione di Mission: Impossible 7 è finalmente ultimata. Lo annuncia Christopher McQuarrie con una foto in bianco e nero nella quale, insieme a Tom Cruise, sta seduto su un vagone. Quel vagone ci ricorda una scena memorabile, con Cruise appeso a un treno che poi precipita da una scogliera. Lo scatto è particolarmente bello, perché tanto il protagonista del film quanto colui che lo ha diretto hanno un'aria felice e rilassata.

Nel post, condiviso su Instagram, McQuarrie si sente in dovere di ringraziare quanti hanno reso possibile la nuova avventura di Ethan Hunt, che sono, oltre all'immarcescibile Tom, Rebecca Ferguson, Haley Hatwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Shea Whigham e Cary Elwes. Nella didascalia si legge: "Tutto quello di cui c'è bisogno sono brave persone. Al nostro cast e alla nostra troupe, indomiti, irrefrenabili, inarrestabili. Anche nelle migliori circostanze sarebbe stato impossibile. Anche se ne sono stato testimone, non riesco a credere al risultato che avete raggiunto. Le parole non riescono ad esprimere adeguatamente la nostra gratitudine e ammirazione, non sono per voi ma per i vostri cari. Siete i migliori al mondo".

Mission: Impossible 7 arriverà nelle nostre sale il 26 maggio del 2022, a quattro anni di distanza da Mission: Impossible Fallout. Della trama poco si sa, ma che importa? Di sicuro il film sarà spettacolare, e se non ne avremo abbastanza, ci penserà Mission: Impossible 8 ad accontentarci.