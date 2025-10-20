MIss Carbon, una transgender in miniera: video intervista alla regista Agustina Macri

News Cinema

Una storia vera di coraggio e voglia di inseguire i propri sogni, quello della prima donna transgender ammessa in un posto di lavoro esclusivamente maschile, la miniera. Miss Carbon è presentato alla Festa del Cinema di Roma. Video intervista alla regista Agustina Macri.

Un sogno fin da bambina, nata e cresciuta nella regione del bacino carbonifero della Paragonia argentina, quello di lavorare nel ventre della terra, come migliaia di suoi concittadini. La storia vera e incredibile di Carlita Rodriguez, interpretata dalla luminosa Lux Pascal, prima donna transgender a lavorare come minatrice da quelle parti, è al centro di Miss Carbon. Contro ogni pregiudizio e superstizione, che vedeva le donne impossibilite a farlo, come portatrici di sfortuna, la regista argentina Agustina Macri ha diretto questo film di passione e coraggio, resilienza e superamento di ogni barriera di genere.

Presentato nel concorso Progressive cinema della Festa del Cinema di Roma, Miss Carbon è scritto da Erika Halvorsen e Mara Pescio e sarà prossimamente anche nelle sale italiane per Fandango Distribuzione.

Abbiamo incontrato alla Festa di Roma la regista, Agustina Macri, in questa video intervista.