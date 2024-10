Miriam Leone allo Spazio Coming Soon e la proiezione del doc I Quindici, la storia di rinascita dei mastri birrai messinesi

News Cinema

La serie Miss Fallaci è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Le attività stampa in presenza di Miriam Leone hanno avuto luogo allo Spazio Coming Soon dove, oggi 22 ottbre, sarà proiettato il documentario I Quindici.

Lo Spazio Coming Soon è il quartier generale dalla nostra società, leader nel settore della promozione cinematografica e televisiva, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma dove è in corso la 19ª Festa del Cinema. Lo Spazio è stato allestito in Piazza Apollodoro dove, i set televisivi per i junket, le conferenze stampa, i round table e i photocall trovano una comoda collocazione all’interno di diversi padiglioni, allestiti per garantire silenzio e discrezione, anche in caso di più eventi in contemporanea.

Tra le delegazioni ospitate con le loro produzioni, c'è stata quella del film U.S. Palmese, una favola calcistica, intrisa di tenerezza e allegria, in cui lo sport non è solo uno sfondo, ma il cuore pulsante della narrazione. Con il soggetto dei Manetti bros. e Michelangelo La Neve, la sceneggiatura scritta dai Manetti bros., Luna Gualano ed Emiliano Rubbi, il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Carlo Macchitella, con il contributo della Calabria Film Commission, in associazione con Loka Film. Del cast fanno parte Rocco Papaleo e Blaise Afonso (nella foto in alto insieme ai Manetti), Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato e Massimiliano Bruno.

Per attori, autori e produttori, allo Spazio Coming Soon sono disponibili truck con camerini e sale trucco, sedie, divani e tavolini per proseguire il lavoro grazie alla connessione Wi-Fi o per un momento di pausa, approfittando gratuitamente del chiosco con bevande, gelati e caffè. A tal proposito, tra i vari sponsor che hanno deciso di sostenere l'attività di Coming Soon, c'è Coca-Cola Italia, presente con i prodotti Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta e Sprite, tutte bevande che non hanno certo bisogno di presentazioni. I brand di Coca-Cola Italia sono sempre disponibili al chiosco bar interno allo spazio per dissetare i giornalisti, ospiti e addetti ai lavori.

Il punto di riferimento per la maggior parte delle attività stampa alla 19ª Festa del Cinema di Roma è lo Spazio Coming Soon. Lo Spazio, allestito in Piazza Apollodoro, adiacente all'Auditorium Parco della Musica dove si svolge la manifestazione, è il luogo in cui la promozione cinematografica e televisiva prende vita con i set personalizzati per le interviste, le conferenze stampa, i round table e i photocall. Tutte le diverse attività promozionali trovano una comoda collocazione all’interno di numerosi padiglioni che garantiscono riservatezza e discrezione, anche in caso di più eventi in contemporanea.

Alla Festa del Cinema i riflettori non si accendono soltanto sui film. Le serie sono anche di casa, presentate in anteprima per poi arrivare ognuna sulla rispettiva piattaforma streaming. Miss Fallaci è una di queste e Miriam Leone, ospitata allo Spazio Coming Soon come mostra la foto in alto, ne è la protagonista. Basata su eventi raccontati dalla stessa Oriana Fallaci ne I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra (editi da Rizzoli), la serie con i suoi 8 episodi arriverà prima su Rai1 e successivamente su Paramount+. La storia racconta gli inizi della carriera della scrittrice, quando lavorava per il giornale "L'Europeo" sfidando il maschilismo del mondo giornalistico. Del cast fanno parte anche Maurizio Lastrico, Francesca Agostini, Jóhannes Jóhannesson, Ken Duken, Rosanna Gentili, Giordano De Plano, Francesco Colella e Leonardo Lidi.

Per attori, autori e produttori, sono disponibili truck con camerini e sale trucco, sedie, divani e tavolini per proseguire il lavoro grazie alla connessione Wi-Fi o per un momento di pausa, approfittando gratuitamente del chiosco con bevande, gelati e caffè. Tra i vari sponsor che hanno deciso di sostenere l'attività di Coming Soon, è presente anche il Birrificio Messina con i suoi prodotti Birra dello Stretto e Doc15. Proprio nella giornata di oggi 22 ottobre, alle ore 18, sarà proiettato allo Spazio Coming Soon il documentario I Quindici di Alessandro Turchi, che racconta la storia dello straordinario riscatto dei mastri birrai messinesi dopo la chiusura dello storico birrificio risalente al 1923. I Quindici, appunto, mastri birrai investirono il proprio TFR e i propri risparmi per costituire il Birrificio Messina Società Cooperativa, anche e soprattutto grazie al sostegno concreto (in termini progettuali, di fund raising, di relazioni e reti) della Fondazione Messina.