Miss Fallaci: Il trailer ufficiale della serie con Miriam Leone nei panni di Oriana Fallaci

News Serie TV

Ambientato verso la fine degli anni '50, il drama segue gli inizi della carriera di una delle più celebri giornaliste italiane e andrà in onda prossimamente su Rai 1.

Sarà presentata in anteprima alla prossima Festa del Cinema di Roma e poi arriverà prossimamente su Rai 1 in prima visione (e non prima in streaming su Paramount+ come inizialmente previsto) Miss Fallaci, la serie tv che ripercorre alcuni anni della vita e della carriera della giornalista Oriana Fallaci interpretata da Miriam Leone. A lungo attesa, Miss Fallaci si mostra finalmente nell'intenso trailer ufficiale che potete vedere qui sotto.

Miss Fallaci: La trama della serie tv

Basata su eventi raccontati dalla stessa Fallaci ne I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra (editi da Rizzoli), Miss Fallaci si concentra su un periodo preciso della vita di Oriana Fallaci. È la storia degli inizi della sua carriera, quando lavora per il giornale L'Europeo e sfida l’universo al 100% maschile del giornalismo ostinandosi a tentare di uscire dagli argomenti moda e gossip riservato alle signore redattrici o inviate. La sua occasione arriva quando si appresta a raccontare per la prima volta la società americana degli anni Cinquanta e trasforma il viaggio da inviata negli Stati Uniti nell’occasione per mettere a punto ritratti di personalità eccezionali.

Ma è anche la storia di come una giovane e testarda donna di Firenze diventerà l'impavida reporter per cui è oggi ricordata e di che cosa ha sacrificato, della sua vita personale, sulla strada del successo. Le sue passioni, i suoi affetti, la sua modernità prendono vita nella serie in 8 episodi girati a Roma, dove però sono stati ricreati angoli di New York, Londra e Los Angeles.

Il cast e il team di produzione

Affiancano Miriam Leone nel cast Maurizio Lastrico, Francesca Agostini, Jóhannes Jóhannesson, Ken Duken, Rosanna Gentili, Giordano De Plano, Francesco Colella e Leonardo Lidi. Il team di scrittura è guidato dai creator e head writer Viola Rispoli (CIRCEO, Il commissario Ricciardi) e Thomas Grieves (Safe Space, Dracula) e comprende anche Laura Grimaldi (Nero a metà, Mental), Alice Urciuolo (SKAM Italia, Prisma), e Alessandra Gonnella, autrice e regista di A cup of coffee with Marilyn, il corto vincitore del Nastro d’Argento sulla giovane Fallaci che ha ispirato la serie. Edoardo Perazzi, nipote ed erede di Oriana Fallaci, è tra i consulenti del progetto. I registi sono Luca Ribuoli (Call My Agent Italia) che dirige i primi 4 episodi, Giacomo Martelli (episodi 5-7-8) e Alessandra Gonnella (episodio 6).