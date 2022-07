Minions 2, incassi solidi nel mondo, in attesa dell'uscita italiana

News Cinema

Con i Minion non si sbaglia mai: l'Illumination Entertainment e la Universal hanno puntato ancora sul cavallo vincente... e i numeri degli incassi mondiali danno loro ragione.

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo sarà nelle nostre sale in anteprima l'8-9-10 agosto, per poi uscire su tutto il territorio nazionale il 18: c'è una certa comprensibile attesa da parte dei più piccoli e dei loro genitori, per il ritorno al cinema dei mitici "confetti gialli", qui al secondo film dedicato alle loro stralunate imprese, dopo il primo Minions del 2015. La partenza al boxoffice mondiale è stata bruciante. Leggi anche Fenomeno Top Gun: Maverick, il film ha incassato finora una media di 23 mln di dollari al giorno

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, i risultati al boxoffice