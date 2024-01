Minecraft, il regista sul film: "Non possiamo deludere i fan, sennò ci uccidono"

News Cinema

Quando per dirigere il film di Minecraft chiami uno come Jared Hess, il creatore di Napoleon Dynamite (di cui ricorre il 20° anniversario in questi giorni!), non puoi aspettarti risposte serie.

Da oltre dieci anni Minecraft è un femomeno videoludico sempreverde, che ha reso miliardario il suo autore Markus Persson e che ora prosegue in seno alla Microsoft, che ha acquisito l'etichetta Mojang: come sappiamo sta per approdare al cinema con un film interpretato da Jason Momoa e Jack Black, per la regia di quel folle che risponde al nome di Jared Hess, il creatore di Napoleon Dynamite e Super Nacho. Il curriculum stralunato non lo mette però al sicuro dall'onda anomala che lo sta per travolgere, ora che sta per battere il primo ciak in Nuova Zelanda. Leggi anche Minecraft, Jack Black si unisce al cast del film con Jason Momoa

Minecraft, il film: l'effetto "ugly Sonic" è quello da temere, parola di Jared Hess

Mentre si festeggiano i vent'anni del geniale Napoleon Dynamite, il film che ne rivelò al mondo la poetica bizzarra e grottesca, il regista Jared Hess deve affrontare il primo ciak del suo film di Minecraft, un territorio a dir poco rischioso. Anche se ha voluto al suo fianco il vecchio amico Jack Black di Super Nacho, qui nei panni dell'avatar Steve, e ha scelto in qualità di protagonista un altro burlone come Jason Momoa, sa che adattare un videogioco così amato è pericoloso. Hess, coautore del copione come sempre con sua moglie Jerusha Hess, ha spiegato la sua condizione mentale al Salt Lake Tribune così:

Cercare di adattare qualcosa che non ha una storia, che è un gioco aperto e sandbox... mi piace questa sfida. Può venirne fuori solo un film divertente e ridicolo, ed eccolo qui. [...] Penso che chiunque affronti un marchio famoso voglia solo evitare l'effetto "ugly Sonic". Non posso deludere il pubblico sui 10 anni, altrimenti poi ci uccideranno.

Hess si riferisce alla sollevazione popolare dei fan contro l'aspetto che Sonic aveva nel primo trailer di Sonic - Il film, tanto che la Paramount decise di posticiparne l'uscita per rivedere completamente il suo modello. Dopo il successo di Super Mario Bros. - Il film (che però è un lungometraggio di animazione), si è alla fine sbloccata alla Legendary Pictures l'idea di un adattamento di Minecraft, accarezzata in realtà almeno dal 2014, passata attraverso diversi team creativi che alla fine hanno gettato la spugna. Jared Hess ha accettato la proposta della Legendary, quando un suo altro progetto con lo studio non è andato in porto. Jack Black, grande fan dei videogiochi (e doppiatore in diversi titoli), sarà anche nel cast del Borderlands di Eli Roth, come voce dello sfrontato robottino Claptrap.