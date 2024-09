Mike Flanagan sulla sua versione de L'esorcista: sarà il film più spaventoso che abbia mai fatto

News Cinema

Presentando il suo ultimo film, The Life of Chuck, tratto da Stephen King, al festival di Toronto, Mike Flanagan ha anche parlato del suo approccio al nuovo sequel de L'esorcista e le sue parole lasciano ben sperare.

Il regisqta Mike Flanagan, che si è fatto un nome nel campo dell'horror, ha da poco presentato in anteprima al festival di Toronto il suo terzo adattamento da Stephen King sopo Doctor Sleep e Il gioco di Gerard, ovvero The Life of Chuck, dal racconto lungo La vita di Chuck, contenuto nella raccolta del 2022 "Se scorre il sangue". In occasione della première sono uscite diverse interviste al regista, incluso un lungo pezzo su Hollywood Reporter, in cui racconta anche qualcosa del suo nuovo e atteso progetto, ovvero il sequel The Exorcist - Deceiver.

Mike Flanagan e La vita di Chuck

La vita di Chuck, se non avete letto il racconto, non è un horror, ma "il film che volevo fare per farlo vedere ai miei figli", come ha detto Mike Flanagan. Interpretato da Tom Hiddleston, Chiwetel Eijofor e Mark Hamill. è una storia intima, definita post apocalittica ma consolatoria, che vede anche Hiddleston cimentarsi in un numero di danza. Flanagan ha concluso il film l'anno scorso. Nelle foto scattate all'anteprima e pubblicate sul profilo Instagram di Hamill, l'attore manifesta tutto il suo entusiasmo per King e per il film, che definisce "indescrivibile, una celebrazione dei momenti quotidiani, grandi e piccoli, che rendono la vita degna di essere vissuta".

Mike Flanagan su The Exorcist - Deceiver

Mentre aspettiamo dunque di vedere La vita di Chuck, torniamo a parlare del nuovo sequel de L'esorcista, che Flanagan promette di riportare ad alte vette. Nell'intervista pubblicata su Hollywood Reporter, che vi invitiamo a leggere, il regista parla diffusamente del suo rapporto con l'horror, con Stephen King, dei film che lo hanno spaventato (l'australiano Lake Mungo e il francese Martyrs, anche se non ama il cinema troppo cruento) e infine risponde a una domanda sul suo approccio al sequel de L'esorcista, definito "nuovo e radicale":

Ci complichiamo la vita con questo (ride). Ma ho sempre pensato che non avesse senso affrontare un franchise o un titolo famoso in modo monolitico, a meno che non ci fosse qualcosa di nuovo da dargli. Ho dato la caccia all'Esorcista con molta grinta, perché ero convinto che ci fosse qualcosa che potevo aggiungere. Per me è un'opportunità di fare qualcosa che credo in questa serie non sia mai stato fatto, qualcosa che onora quello che è venuto prima ma non è costruito sulla nostalgia. Ci ho visto proprio un'opportunità per fare il film più spaventoso che ho mai fatto. So che le aspettative sono alte e nessuno è più intimidito di me.

Sui sequel de L'esorcista, William Friedkin, che diceva di non averli visti, ha detto più volte,che per lui era come se gli avessero detto di uscire e andare a vedere un incidente accaduto nei paraggi: non avrebbe avuto nessun desiderio di vederlo, sapendo già di cosa si trattava. Sinceramente noi pensiamo che l'originale resterà insuperabile, ma già che ormai da un pezzo siamo in ballo, speriamo di farlo al meglio con Mike Flanagan, che ha se non altro dimostrato il suo amore e rispetto per il genere, oltre alla capacità di leggere tra le righe (noi abbiamo molto apprezzato i rischi che ha scelto di correre con Doctor Sleep, ad esempio). Per cui gli concediamo il beneficio del dubbio e intanto aspettiamo di vedere La vita di Chuck.