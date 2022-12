Mickey 17: Robert Pattinson nell'enigmatico teaser trailer del film di Bong Joo-Ho

News Cinema

Mickey 17, complessa e sofisticata opera di fantascienza, si mostra nel primo brevissimo teaser trailer, di cui è protagonista assoluto Robert Pattinson. Il film sarà al cinema dal 29 marzo 2024.

Mickey 17 segna il ritorno dietro la macchina da presa di Bong Joo-Ho, assente dal grande schermo dal 2019, quando ha infranto record e conquistato pubblico e critica con Parasite. Per la sua ultima fatica il regista ha deciso di affidarsi ad un cast all star ed internazionale, in cui spicca la presenza di Robert Pattinson, assoluto protagonista del progetto. Ed è proprio l'attore al centro del brevissimo teaser trailer rilasciato in queste ore.



Mickey 17: Le prime immagini del film nel teaser trailer ufficiale - HD

Mickey 17 - I primi dettagli su trama e cast

Il teaser trailer, breve ed enigmatico, non fornisce alcun dettaglio sull'attesa pellicola, basata sul romanzo di fantascienza Mickey7, scritto nel 2022 da Edward Ashton. Il libro, descritto dalla casa editrice St. Martin Press come "un thriller celebrale di altissima qualità sul filone di The Martian e Dark Matter", è dunque il materiale di partenza per la sceneggiatura scritta dallo stesso Bong Joo-Ho, che però ha rimaneggiato in maniera totalmente personale la storia. Robert Pattinson interpreta un "sacrificabile", un dipendente usa e getta di una spedizione umana inviata a colonizzare il mondo di ghiaccio di Nifheim, il quale si rifiuta di lasciare il proprio posto al suo clone sostitutivo, uguale "all'originale" in ogni aspetto, persino nella memoria e nei ricordi.

Ad affiancare Robert Pattinson, come accennato, un cast internazionale composto da Naomi Ackie - prossimamente al cinema nel complesso ruolo di Whitney Houston in Whitney - Una voce diventata leggenda -, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo ed Holiday Grainger. Mickey 17 sarà al cinema dal 29 marzo 2024 distribuito da Warner Bros, mentre la produzione è a cura dello stesso Bong Joo-Ho, con la sua casa di produzione Offscreen, di Plan B Entertainment e di Kate Street Picture Company. Il regista, oltre ad essere atteso al cinema con questa complessa opera, sarà poi il protagonista di un documentario Netflix a lui dedicato, Yellow Door: Looking for Director Bong's Unreleased Short Film, che racconterà i primi anni della sua carriera e svelerà al mondo i dettagli del suo primo progetto inedito, il cortometraggio Looking for Paradise. Robert Pattinson, reduce dal successo di The Batman, non ha invece in cantiere altri progetti e bisognerà quindi attendere il 2024 per vederlo nuovamente sul grande schermo.