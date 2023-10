Michael Winterbottom porta Shoshana al Festival del Cinema Europeo di Lecce 2023: Il programma della 24esima edizione

News Cinema

Shoshana di Michael Winterbottom apre il Festival del Cinema Europeo di Lecce l'11 novembre. Nel programma della 24esima edizione un omaggio a Gianni Minà e uno a Nico Cirasola, Diego Abatantuono con Improvvisamente a Natale mi sposo, e poi Micaela Ramazzotti e Alice Rohrwacher.

Ad aprire il Festival del Cinema Europeo di Lecce, che si terrà dall'11 al 18 novembre, sarà il film di Michael Winterbottom Shoshana. Ad accompagnarlo ci sarà il regista.

Distribuito da Vision Distribution, Shoshana è un thriller politico ambientato negli anni Trenta che mostra come l'estremismo politico e la violenza possano creare una separazione tra le persone, costringendole a scegliere da che parte stare.

Le anteprime del Festival del Cinema Europeo di Lecce 2023

Oltre al nuovo lungometraggio di Michael Winterbottom, il Festival del Cinema Europeo di Lecce, che si terrà al cinema Multisala Massimo ed è diretto da Alberto La Monica, ha nel programma sei titoli di prossima uscita nelle sale italiane:

Film di chiusura della ventiquattresima edizione del Festival è La chimera di Alice Rohrwacher. Ad accompagnarlo saranno gli attori Vincenzo Nemolato e Yile Vianello.

Protagonista del Cinema Italiano in questa edizione è Micaela Ramazzotti, a cui è dedicata una retrospettiva con 5 film da lei interpretati e Felicità, la sua prima prova registica. Micaela Ramazzotti sarà a Lecce.

Gli omaggi del Festival del Cinema Europeo 2023 e i premi

Da non dimenticare, i due omaggi del Festival del Cinema Europeo 2023:

a Gianni Minà con la presentazione del docufilm Gianni Minà-Una vita da giornalista di Loredana Macchietti Minà , che presenterà anche il libro di Gianni Minà "Fame di Storie"

con la presentazione del docufilm di , che presenterà anche il libro di a Nico Cirasola, amico del Festival del Cinema Europeo, con la retrospettiva dei suoi sei lungometraggi (Odore di Pioggia, Da do da, Albania Blues, Bell’Epoker, Focaccia Blues, Rudy Valentino) ed un incontro/ricordo alla presenza della moglie Lucia Diroma, dei figli Claudia, Dionisia e Luca Cirasola, del produttore Alessandro Contessa, che vedrà l’intervento di Nichi Vendola ed altri amici del regista pugliese recentemente scomparso.

Il programma del Festival prevede un concorso ufficiale di 10 lungometraggi europei, che ambiscono All'Ulivo d'Oro-Premio Cristina Soldano. Come di consueto, ci sarà l'assegnazione del Premio Mario Verdone alla miglior opera prima di un/una regista italiano/a. As assegnarlo sono i fratelli Verdone: Carlo, Luca e Silvia.

Per il programma completo del Festival di Lecce potete andare sul sito ufficiale della manifestazione. Comingsoon.it sarà presente.