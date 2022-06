Michael Fassbender in pista alla 24 ore di Le Mans: una partecipazione sfortunata

News Cinema

Anche Michael Fassbender, come prima di lui Steve McQueen e Paul Newman, è un provetto pilota e ha realizzato il suo sogno di correre alla 24 ore di Le Mans. Peccato, però, che la sorte lo abbia avversato.

Prima di lui, Steve McQueen e Paul Newman, grandi appassionati di auto, hanno provato l'ebrezza di correre in pista. Ora è toccato al due volte candidato all'Oscar Michael Fassbender, che ha finalmente realizzato il suo sogno di correre alla 24 ore di Le Mans. Peccato che la sorte gli sia stata avversa. Ma ripercorriamo la sua avventura.

Michael Fassbender e la Porsche: Road to Le Mans

La partecipazione di Fassbender alla 24 ore di Le Mans è stata una bella pubblicità per la Porsche, con cui corre, che gli ha dedicato su you tube una serie di episodi di cui vedete sotto il trailer, per documentare le varie tappe del suo percorso. Più volte l'attore ha dichiarato che le corse, prima ancora della recitazione, sono la sua passione e sono state il suo primo amore. Purtroppo, anche se ha finalmente realizzato il sogno di correre alla 24 ore alla guida di una Porsche 911 RSR -19, le cose non sono andate come sperava.

Come riporta Eurosport, dopo la rottura dei freni in prova, in gara alla Curva Indianapolis la Porsche guidata da Michael Fassbender è stata tamponata da un'altra vettura ed ha finito la sua corsa sulla ghiaia. Il retrotreno si è danneggiato e i meccanici hanno dovuto impegnarsi molto per risistemare l'auto. Di notte è poi finito in testacoda da solo, "insabbiandosi". A vincere, alla fine, è stata la Toyota. Provaci ancora, Michael!