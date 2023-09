Mes petites amoureuses - I miei piccoli amori al cinema: guarda il trailer

News Cinema

Da lunedì 18 settembre nelle sale (poche ma buone) c'è il bellissimo film di Jean Eustache nel programma di Venezia Classici 2022: un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cinema.

Dopo il celebre La Maman et la Putain, torna al cinema in versione restaurata in 4K un altro capolavoro di Jean Eustache, il regista più maudit della Nuovelle Vague francesce, autore di una manciata di lavori rimasti nella storia del cinema: da lunedì 18 settembre, grazie a I Wonder Classics, divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore, si potrà vedere sul grande schermo il bellissimo Mes petites amoureuses - I miei piccoli amori, secondo lungometraggio di Eustache, un racconto di formazione intimista dichiaratamente autobiografico che, negli stessi luoghi dell'infanzia del regista, regala un delicato spaccato di una estate pre-adolescenziale, tra piccoli amori, delusioni, dissapori in famiglia, passioni cinefile, fughe nella fantasia e nell'astrazione.

Questa la trama ufficiale del film:

Mes petites amoureuses racconta la storia di Daniel e di una estate passata tra il paese natale della nonna, dove ha gli amici e la spensieratezza della campagna, e la cittadina dove si e' ristabilita sua madre con un patrigno che lo vuol mandare a lavorare al posto di farlo studiare. Sarà un’estate di scoperte, di crescita e di tante prime volte per Daniel tra piccoli amori, delusioni, dissapori in famiglia, passioni cinefile, fughe nella fantasia e nell'astrazione.

Muovendosi elegia, malinconia e leggerezza, Mes petites amoureuses è un classico perduto del “cinema d'infanzia” francese da riscoprire assolutamente.

La versione restaurata del film è quella che è stata realizzata da Les films du Losange che è stata presentata in prima mondiale nella sezione Venezia Classici al Festival di Venezia 2022.

Qui di seguito il trailer ufficiale e il poster di Mes petites amoureuses - I miei piccoli amori:



Mes petites amoureuses - I mei primi piccoli amori: Il Trailer Ufficiale in Italiano della versione restaurata del Film - HD



Tutti i cortometraggi, i documentari e i lavori televisivi di Jean Eustache sono disponibili, in versione originale restaurata e sottotitolata in italiano, sulla piattaforma I Wonderfull. I Wonder Classics ha curato l'uscita in sala dei due lungometraggi cinematografici di Eustache e continuerà a promuovere il lavoro del regista francese con il curioso mediometraggio Pere Noel a les yeux bleu, scritto e diretto da Eustache, interpretato da Jean-Pierre Leud e prodotto da Jean-Luc Godard, che uscirà durante le feste natalizie.