Men di Alex Garland: quando il senso di colpa diventa un mostro e l'horror ritrova la sua funzione sociale

Dopo Ex Machina e Annientamento, il raffinato Alex Garland dirige un horror sulla mascolinità tossica, il senso di colpa e l'elaborazione del lutto. Lo fa affidandosi a due solidi attori: Jessie Buckley e un Rory Kinnear uno nessuno e centomila. Men arriva al cinema il 24 agosto, distribuito da Vertice 360.

Una donna tormentata dai sensi di colpa, una casa nella campagna inglese, la ricerca di un buen retiro, un poliziotto ottuso, un uomo che vaga nudo per il bosco, un vicario antipatico, un vestito bon ton, un'amica incinta al telefono, una continua e catartica palingenesi. Sono questi gli elementi costitutivi di un film fortemente simbolico, evocativo e complesso che prosegue il viaggio di Alex Garland fra i generi cinematografici, rivisitati, superati e soprattutto utilizzati per parlare di rapporti umani sempre più difficili e di un mondo in cui il progresso tecnologico è inversamente proporzionale all'empatia e alla facilità di comunicazione.

Dopo il folgorante esordio con Ex Machina e l'opera seconda Annientamento, l'autore del romanzo "La Spiaggia" e lo sceneggiatore di 28 giorni dopo e Non lasciarmi dirige Men, un horror un po’ freak show che strizza l'occhio a Eraserhead di David Lynch e nel quale, come sempre succede nei film del regista britannico, la donna è misteriosa e forte, vittima e nello stesso tempo carnefice, ma carnefice soprattutto per necessità.

In arrivo nelle sale italiane il 24 agosto, distribuito da Vertice360, al suo esordio nel mercato italiano, Men è stato presentato al Festival di Cannes 2022 nella sezione Quinzaine Des Réalisateurs e ha per protagonisti Jessie Buckley e Rory Kinnear.

Men: la trama e il trailer

Men racconta dunque la storia di una giovane donna di nome Harper che si rifugia in un piccolo maniero sperduto nella verdissima campagna inglese per riprendersi dalla morte violenta del marito, che si è buttato da un palazzo dopo aver scoperto di essere prossimo all'abbandono. Sola con i propri sensi di colpa, Harper comincia a imbattersi casualmente in una serie di uomini antipatici e retrogradi. Hanno tutti la stessa sgradevolezza e minacciano di rendere il soggiorno della donna un inferno, un incubo sanguinolento popolato da creature dei boschi, accette e coltelli da cucina, e continue invasioni di campo. Se si tratti di realtà, immaginazione o delirio onirico, sta allo spettatore scoprirlo, ammesso che non sia meglio per chi guarda abbracciare l'enigma e riflettere sul messaggio ben chiaro di cui il film di Alex Garland è depositario. Siamo ancora in piena guerra fra i sessi, sembra dirci il regista, e, ahinoi, non è detto che la nostra storia stia dalla parte delle bambine.

Il tema portante di Men: la mascolinità tossica

Come spiega il titolo del film, e come appare evidente dalla parole pronunciate dai personaggi maschili, Men è una riflessione sulla cosiddetta mascolinità tossica, in altre parole sugli effetti devastanti che la prevaricazione maschile può avere sulla psiche femminile, che mal sopporta il ricatto morale, la svalutazione, la violenza verbale, il giudizio e il rimprovero che risveglia il senso di colpa. "Sono temi su cui rifletto da molto tempo"- ha spiegato Alex Garland - "e alcuni li ho toccati nei miei film precedenti (…) Men funziona come una sorta di strano specchio in cui il pubblico potrà riflettersi e formare una sua opinione su quello di cui parla il film".

"Vedo questo film come parte dell'intensa conversazione tra uomini e donne che viviamo in questo momento storico" - ha detto invece Jessie Buckley. "Sono successe tantissime cose a livello politico e sociale negli ultimi anni e credo che Men sia una provocazione nei confronti di tutto questo piuttosto che una risposta".

Quanto a Rory Kinnear, il suo giudizio in merito è più tranchant e coincide con un'ammissione di colpa: "Credo che il film si sviluppi attraverso le metafore dell'horror per parlare delle interazioni tra uomini e donne, di cosa gli uomini sono capaci sia per quanto riguarda il consorzio sociale che all'interno di una relazione. Spero che il pubblico si senta come mi sono sentito io quando per la prima volta ho letto la sceneggiatura, che è profondamente sentita e offre una vasta gamma di tematiche, sorprende continuamente e si trasforma in qualcosa di bello e rivelatorio rispetto a ciò che siamo".

Come Ex Machina e Annientamento, Men parla della forza femminile, del colpo di coda che spinge a evitare l'implosione e porta al trionfo del desiderio di sopravvivenza. Come ha spiegato Jesse Buckley, la vera e selvaggia essenza di donna di Harper esce prepotentemente allo scoperto. Infine, il film fotografa il momento in cui un rapporto sentimentale arriva al capolinea, diventando "una relazione viva ma nello stesso tempo morta", simile a "un grande squalo bianco che si dimena per sopravvivere". E’ in questo tragico instante che ci si gioca il tutto per tutto, si fanno e si dicono cose di cui ci si pentirà e la compassione si trasforma in gioco crudele.

Il lavoro con gli attori: le sfide di Jessie Buckley e Rory Kinnear

Abbiamo detto che Harper, che appare in quasi ogni fotogramma del film, ha il volto di Jessie Buckley, irlandese di nascita e cantante oltre che attrice. Classe 1989, Jesse si è divisa tra cinema e televisione. La sua interpretazione ne La figlia oscura, diretto da Maggie Gyllenhaal, le ha valso la sua prima candidatura all'Oscar (come miglior attrice non protagonista). L'abbiamo vista inoltre in Judy, Il concorso, Sto pensando di finirla qui. Nel curriculum televisivo dell'attrice ci sono invece Chernobyl, Guerra e Pace e Fargo.

A Jesse Buckley Alex Garland ha chiesto di ridurre al minimo le reazioni emotive di Harper agli strani incontri che fa. Il personaggio, comunque, è nato da lunghe e proficue conversazioni fra il regista e l'attrice: "Gran parte del modo in cui il film è costruito nasce dalle mie conversazioni con Jessie" - ha spiegato Garland - "discutendo le motivazioni del film dal suo punto di vista come dal mio, per poi mettere tutto insieme e inserirlo nel racconto. Posso dire che almeno metà del periodo delle prove di Jessie non lo abbiamo passato leggendo il copione, ma piuttosto analizzando le reazioni di Harper, i differenti modi in cui metterle in pratica e come questo avrebbe potuto cambiarne il significato. Da un punto di vista squisitamente tecnico, quello che ha fatto Jessie è stato partecipare attivamente alla narrazione, esattamente nello stesso modo in cui si spera possa parteciparvi il pubblico".

Senza nulla togliere alla perizia di Jesse Buckley, ben più difficile è stata la sfida che ha dovuto affrontare Rory Kinnear, attore teatrale inglese che rammentiamo ad esempio, nei panni del derelitto e simil-Frankenstein John Clare, nella serie tv Penny Dreadful. Nel film di Garland, il Bill Tanner degli ultimi quattro Bond movie presta il corpo e il volto a diversi personaggi, ed è talmente bravo che lo spettatore non se ne accorge immediatamente. Kinnear ha avuto grande coraggio a lanciarsi in questa missione quasi impossibile, e per riuscire nel suo intento ha scritto brevi biografie dei suoi personaggi o doppelganger. Ognuno doveva essere definito da età, fisicità e carattere, e siccome era importante non confonderli, l'attore ha indossato diverse tipologie di protesi dentarie che determinavano il suo modo di parlare. Quando era vestito da vicario, sul set tutti lo evitavano. In altri panni, invece, incontrava solo sorrisi e pacche sulle spalle. Tante soddisfazioni dunque per un artista che viene dalla Royal Shakespeare Company e che qui riesce mirabilmente a trasformarsi nel più raccapricciante e nello stesso tempo dolente degli esseri viventi.

Un horror, sì ma quanto?

Abbiamo detto che, in Men, Alex Garland si confronta con il genere horror. Come la fantascienza, la commedia, il dramma, il musical, eccetera, l'horror ha le sue regole, i suoi stilemi, i suoi cliché, i suoi topoi. Fra questi c'è senza dubbio la casa, che può essere abitata da fantasmi, demoni o famiglie di assassini. Spesso e volentieri, in particolare quando la dimora è isolata in un bosco o nella campagna, le aggressioni possono arrivare dall'esterno. Quest'ultimo caso interessa il nostro film, nel quale l'edificio in pietra scelto da Harper non ha nulla di inquietante e potrebbe tranquillamente fare da sfondo a un film Merchant/Ivory. Jessie Buckley la pensa diversamente, e ha detto: "La casa è un personaggio del film. La quantità di dettagli che il reparto scenografia ha usato per alzare tutte le manopole della casa me l’hanno fatta sentire una creatura pulsante. È un luogo in cui i muri possono crollare su loro stessi e la porta può far entrare un vortice in cui le cose cambiano all’improvviso".

Più che parlare di horror in generale, per amor di precisione dovremmo inserire Men nel sottogenere horror folk, di cui il film possiede molti elementi: isolamento, natura, religione, fertilità, inquietudine, il sentirsi stranieri. E visto che è di folclore che stiamo parlando, vi riveleremo che non manca, nel racconto, il Green Man, che è una specie di uomo ricoperto completamente di foglie e di rami che gli escono dalla bocca. Che sia un archetipo del maschio caduto, un persecutore di Harper oppure una creatura che desidera proteggerla, il Green Man è davvero inquietante, e di sicuro popola i brutti sogni dei bambini della Gran Bretagna. Fa un po’ impressione, ma mai come una sequenza che vi farà affondare le unghie nella poltrona o distogliere lo sguardo dallo schermo. La buona notizia, tuttavia, è che il "mostro" non è poi così invincibile - e anche questa scelta denota la volontà di non seguire in tutto e per tutto il genere.

A proposito, il Green Man è soltanto uno degli uomini che non faranno dormire sonni tranquilli ad Harper. Alcuni sono più o meno innocui, altri sembrano usciti da un film di David Cronenberg prima maniera o dai secoli bui se non direttamente da Salem. Parlarne diffusamente sarebbe sinonimo di spoiler. Diciamo allora, con cognizione di causa, che potrebbero essere uno, nessuno o centomila.

Del cast di Men fanno parte anche Paapa Essiedu e Gayle Rankin. Alex Garland è anche autore della sceneggiatura.