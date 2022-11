Memorie di cinema e cibo: Il Rigettario di Ugo Tognazzi raccontato dal figlio Ricky

News Cinema

Il tredicesimo Festival del Cinema Europeo di Lecce ha reso omaggio a Ugo Tognazzi, nel centenario della sua nascita, con la versione restaurata de La voglia matta e la presentazione di una nuova edizione de Il Rigettario, il libro di ricette scritto dall'attore.

In un'altra vita, o in un universo parallelo, Ugo Tognazzi avrebbe oggi 100 anni, essendo nato il 23 marzo del 1922, e forse, una di queste tiepide sere d'autunno, avrebbe organizzato una cena per i familiari o gli amici, proponendo un menù "pantagruelico, trimalcionesco, francescano, campagnolo”, come lui stesso amava definire le creative pietanze che serviva ai suoi ospiti.

Se oggi possiamo sognare o immaginare simposi così abbondanti e fantasiosi, il merito è del libro "Il Rigettario", il cui sottotitolo recita: "Fatti, Misfatti e Menù disegnati al pennarello".

Scritto proprio dall’attore e pubblicato per la prima volta nel 1970, ha avuto una recente riedizione targata Fabbri Editore e arricchita da 4 diverse prefazioni, una di Maria Sole Tognazzi, una Thomas Tognazzi, una di Gianmarco Tognazzi e una di Ricky Tognazzi. Quest'ultimo, accompagnato da Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, ha voluto cominciare il tour promozionale dell'illustre ricettario dal XIII° Festival del Cinema Europeo di Lecce, diretto da Alberto La Monica (nella foto con Tognazzi)

In una piazzetta nel centro storico della cittadina pugliese, in cui l'autunno ancora non sembra essere arrivato, i due hanno parlato di Nervetti Auricolari, Melone di Zanzibar, Polenta Spudorata e Risotto allo Spumeggio. A molti di questi manicaretti, intervallati da memorie di cinema e di cibo, è legata una storia divertente che il primogenito di Ugo Tognazzi ha raccontato volentieri ai giornalisti e a una folla di signore accorse nella speranza di carpire qualche segreto di cucina. E invece, almeno all’inizio della piacevole conversazione a due, si è parlato di scherzi e di un papà molto permaloso

“Ugo" - ha cominciato Ricky - "amava giocare con la cucina e unirla al cinema in una serie di cene a cui invitata noti personaggi dello spettacolo, ad esempio Paolo Villaggio, Vittorio Gassman, Tonino De Bernardi, Leo Benvenuti e diversi altri. Definiva i suoi commensali i Dodici Apostoli. Lui, ovviamente, era il tredicesimo. Si mangiava seduti a un tavolo stretto, un fratino, ma i piatti venivano cambiati a ogni nuova portata. Mio padre dimostrava di avere grande fantasia anche nel modo in cui presentava le sue pietanze, alcune tradizionali, altre inventate. Papà amava sorprendere, adorava le novità. Dei quattro o forse cinque colonnelli del cinema italiano (gli altri erano Nino Manfredi, Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Monica Vitti) era mio padre quello che amava di più il rischio, superando in questo Alberto Sordi, che in fondo ha sempre declinato il personaggio Sordi".

Poi Ricky Tognazzi ha spiegato la ragione per cui Ugo si avvicinò alla cucina diventando uno chef provetto: "Papà sosteneva di essere diventato un appassionato di cucina per merito o per colpa di mia madre. Mio padre, negli anni Cinquanta, faceva la rivista. Nascevano i primi sponsor, e solitamente erano legati alle scenografie, soprattutto alle cucine, che erano il luogo classico in cui ambientare le scenette. Dovete sapere che il grande patron dell’Ignis, Il Cavalier Borghi, aveva fornito l'arredo per una cucina dove si svolgeva la gran parte di uno spettacolo. E così papà, finita la tournée, sequestrò la cucina e la portò a casa. Per un bel po’ Ugo non seppe bene cosa farsene. Non era capace di cucinare, e sembra che neanche mia madre fosse una cuoca eccellente, dal momento che l'unica cosa che sapeva fare era la patata all’inglese, che consisteva "in una patata bollita e schiacciata con il culo". Scusa mamma… questa è una battuta che mia madre non ha mai apprezzato, e adesso che sta lassù, mi pare di vederla mentre mi sgrida per averla condivisa con voi. Insomma, è stato allora che mio padre ha cominciato a cucinare. Nel corso degli anni ha affinato questa sua arte, che si è trasformata in una passione sincera che lo ha portato a scrivere quattro libri di cucina".

C'è però un'altra ragione per l'improvviso innamoramento di Ugo Tognazzi per l'arte culinaria: "Per Ugo la cucina era una valida sostituta del teatro" - ha continuato Ricky - "perché la verità è che al cinema gli mancavano il gusto del contatto con il pubblico, dell'applauso a scena aperta, le risate, e forse proprio per questo pensò di sostituire il teatro con il convivio, con il gusto di stare insieme. Attraverso la cucina, mio padre aveva trovato un nuovo palcoscenico. E la cosa buffa è che accettava critiche sui suoi film, ma diventava molto suscettibile quando si trattava di giudicare la sua pasta e fagioli o la sua faraona".

Ne "Il Rigettario" ci sono riflessioni sui migliori accostamenti a tavola e gustosi aneddoti sul cinema. Ciò che manca è la cronaca di una serata in cui Paolo Villaggio fece imbufalire Ugo. Per fortuna Ricky Tognazzi la ricorda benissimo e può condividerla con il pubblico della presentazione del libro: "Villaggio era un sadico pazzo, molto amico di papà ma abituato ad essere un provocatore. Durante una delle cene di Ugo, disse: 'Facciamo che diamo un voto a ogni piatto'. Mio padre, un po’ sospettoso, obiettò: 'Sì, va bene, ma che voti diamo? Dal 10 al 5?'. 'No' - spiegò Villaggio.' Facciamo una cosa più creativa: partiamo da eccezionale per poi passare a buono, mangiabile, e infine cagata, grande cagata, grandissima cagata'. Quando papà andò in cucina, Villaggio si mise d’accordo con gli altri commensali, dopodiché disse a Ugo: 'Vediamo un po’ quanto hai totalizzato con la pasta e fagioli'. Tirò fuori il primo bigliettino, ovviamente anonimo, su cui era scritto: 'Grande cagata'. Tirò fuori il secondo bigliettino e lesse: 'Grandissima cagata'. Al terzo verdetto, Ugo sequestrò i bigliettini e disse con sdegno: 'Buonanotte, potete andare tutti a quel paese, tornatevene a casa, io vado a dormire, mi sono stufato'. 'Ma cosa fai con quei bigliettini?' - gli chiesero, e lui: 'Domani li porto da un grafologo'.

Il libro di Ugo Tognazzi contiene anche le sue riflessioni sulle feste di compleanno che sua moglie Franca amava tanto organizzare. Un giorno lei gli disse: 'Guarda che sabato è il compleanno di Maria Sole', che era la più piccola di casa, tra l'altro una bambina, e lui, che era abituato ai maschi, ci teneva tanto a costruire un rapporto con lei. Per la sua festa Maria Sole suggerì di offrire agli invitati dei panini. Lui obbedì e preparò panini e tramezzini con il foie gras e con le ostriche, e naturalmente i bambini buttarono tutto dentro ai cespugli di casa, e alcuni addirittura vomitarono. La povera Maria Sole, mogia mogia, andò da mio padre e disse: 'Ma papà, ma cosa hai combinato? Ai bambini non piacciono queste cose'. Lui la guardò e rispose: 'I tuoi amici non capiscono un cazzo".

Il Rigettario contiene anche ricette illustrate, e i disegni venivano fatti in un periodo dell'anno in cui nella vita di Tognazzi non c'era posto per il cinema: "Una volta l’anno" - ha narrato Ricky - trascorreva una settimana o due a Quiberon, un posto meraviglioso a nord della Francia che si affaccia sull’Atlantico e dove si fanno delle cure a base di acqua e di sale e si deve seguire una dieta. Ugo, con spirito generoso, si avventurava in quel luogo e, consapevole del fatto che non avrebbe potuto mangiare tutto ciò che voleva, partiva armato di una grande cartella con dentro pennarelli e matite colorate, trascorrendo l'intera durata del soggiorno a sublimare il cibo e a inventare ricette che avrebbe provato una volta rientrato a casa.

Raccontano Ricky Tognazzi e Laura Delli Colli che a Velletri, dove i Tognazzi avevano una casa, Ugo era circondato dalle sue "girls", che erano due signore ciociare e due signore venete. Per via di questo accostamento, Ugo amava dire che la cucina era per lui un modo per fare l'unità d’Italia. Gli piaceva l'idea di unire specialità del nord e specialità del sud, e coniugarle nello stesso piatto. Raramente si lasciava cogliere da ansia di prestazione, anche se l’incontro con Gianni Agnelli lo emozionò molto. "Papà aveva orgogliosamente comprato un motoscafo cabinato. La barca si chiamava Ricky, Ricky 1°, era lunga 12 metri e ricordo che ci trovavamo a Porto Santo Stefano. Era il luglio 1967 e io avevo 12 anni. Dopo una notte in cui avevamo dormito sotto coperta, papà si svegliò, guardò fuori dall'oblò e disse: 'È ancora notte, che strano, sono le 10 ed è ancora notte’. In realtà non era notte, semplicemente c'era l'ombra di una barca enorme, che era la barca di Gianni Agnelli. Ugo uscì fuori e si trovò di fronte un panfilo incredibile. A quel punto si affacciò l'avvocato, riconobbe Tognazzi e gli disse: 'Venga su, ci beviamo una cosa insieme. A proposito, il mio cuoco si è licenziato, perché non ce li fai tu, Tognazzi, due spaghettini?'. Fatto sta che papà accettò pensando: fantastico, posso cucinare con tutti gli ingredienti dell'avvocato Agnelli. Aprì il frigorifero, che era il doppio del nostro motoscafo, e si accorse che era praticamente vuoto. C’erano soltanto un cestino di pomodori, una bottiglia d'olio, del formaggio e una spigola. L'avvocato gli disse: 'Un bravo cuoco fa con poco', e così a papà venne l'idea di preparare le penne dell'avvocato, oltre alla spigola Principessa Jolanda e al pollo infernale".

Una delle occasioni in cui Ugo Tognazzi si scatenava ai fornelli era il celeberrimo torneo di tennis organizzato nella villa a Torvaianica dell'attore, che era letteralmente un posto di mare. In 27 edizioni diventò un appuntamento imperdibile. C'erano tutti: da Luciano Pavarotti a Vittorio Gassman passando per Fred Bongusto. Ricky Tognazzi ha raccontato che una volta il padre fece nevicare ad agosto, mentre un anno si servì degli elefanti del Circo Orfei: "Ugo non si risparmiava. A un certo punto si domandò: 'Che trofeo vogliamo consegnare al vincitore? Per la coppa Davis regalano un'insalatiera d'argento, che è una cosa di una tristezza infinita, e poi ti pare che a casa Tognazzi diamo in premio un'insalatiera d'argento?” Fu così che si inventò lo scolapasta d’oro, che ho sempre trovato un oggetto dadaista magnifico".

I figli di Ugo Tognazzi hanno avuto tutti quanti un rapporto particolare con il cibo, come ricorda Ricky: "Gianmarco, che aveva un'ansia d'accettazione pazzesca, ingrassò di una trentina di chili durante la pubertà per farsi accettare da papà. Thomas, invece, divenne un vegetariano, Maria Sole non mangiava quasi niente. Io sono quello che cucina di più e che prova le ricette di papà. Le mie specialità sono le costine di maiale con soia e salsa piccante e le farfalle fucsia, che sono condite con una salsa fatta con le barbabietole, il burro e il parmigiano".

La cucina ha molta attinenza con il cinema secondo Ricky Tognazzi e Laura Delli Colli, ed è ancora il primo a spiegare perché: "Cucina e cinema hanno la stessa struttura narrativa e lo stesso impianto produttivo: si comincia con la scrittura, con l'elaborare un menu, con la scelta di ricette adatte alla stagione e al luogo, quindi c'è tutta una parte di costruzione di ciò che sarà il pasto. Poi si entra in un supermercato e si fa la spesa e, esattamente come per un film, si fanno i sopralluoghi e il casting. Si entra infine in cucina con una 'brigata', e la troupe, e ci pensate, altro non è se non una brigata. Al cinema siamo abituati a convivere e a lavorare insieme agli altri, c'è dunque una convivialità che ricorda quella dei pranzi e delle cene".

A fine incontro, almeno metà del pubblico ha acquistato "Il Rigettario", mettendosi poi in fila per il firmacopie. Anche noi lo abbiamo comprato e immediatamente abbiamo sorriso di fronte a una pagina ititolata Le credenziali, in cui sono riportati i premi culinari vinti da Ugo Tognazzi e i prestigiosi titoli ottenuti in tanti anni. Fra questi, ci piace condividere i più divertenti: