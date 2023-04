Megalopolis - Terminate le riprese del film di Francis Ford Coppola

News Cinema

Dopo una lunga gestazione ed alcuni problemi sul set, l'ultima fatica di Francis Ford Coppola - Megalopolis - è pronta a mostrarsi al pubblico. Le riprese, infatti, si sono concluse nei giorni scorsi.

Le riprese di Megapolis - epopea di Francis Ford Coppola dal cast all star - sono ufficialmente terminate - come riportato nell'account Instagram del progetto. Nonostante i problemi produttivi e le divergenze sul set, il lungometraggio potrà finalmente raggiungere le sale di tutto il mondo.

Megalopolis - Trama e cast del film di Francis Ford Coppola

I lavori sul progetto erano iniziati lo scorso autunno e, come annunciato su Instagram, sono terminati nei giorni scorsi. Coppola - che aveva cercato per oltre un decennio una casa produttiva pronta ad investire nella sua visione - ha finanziato personalmente Megalopolis, stanziando un budget di circa 120 milioni di dollari, ottenuti dalla vendita della sua azienda vinicola nella Napa Valley. La notizia della fine delle riprese conferma quindi un rumor trapelato nei giorni scorsi - direttamente dal WonderCon 2023 - ovvero che la pellicola sarà al cinema entro la fine del 2024. Una produzione che si è però rivelata non facile, come accennato, a causa dei cambiamenti in corso d'opera - atti a ridurre i costi - e l'abbandono di numerosi membri del team degli effetti visivi e di alcuni scenografi.

Protagonista del progetto è Adam Driver, il quale ha rivelato che l'esperienza sul set - nonostante le numerose problematiche - si è rivelata una delle migliori della sua carriera. Al suo fianco, si muove un cast all star, in cui spicca la presenza di Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Forest Withaker, Jon Voight, Laurence Fishburne e Dustin Hoffman. Stando alle parole dello stesso Coppola - coinvolto nel progetto anche come sceneggiatore - Megalopolis racconterà una storia di ambizione politica, in cui amori conflittuali e speranze di alcuni individui "geniali" si scontreanno e fonderanno, sullo sfondo di una versione alternativa di New York, chiamata New Rome. La trama dovrebbe ruotare in particolare intorno al sogno utopico di un architetto (Adam Driver), il quale verrà ostacolato dal sindaco della città, simbolo di una modernità incapace di risolvere i propri problemi sociali e quindi destinata a soccombere. I riferimenti stilistici del progetto richiamano invece l'Antica Roma e l'Impero Romano, come si evince anche dal bizzarro look sfoggiato da Shia LeBeouf sul set. Il regista, assente dalle scene da ben dodici anni - la sua ultima fatica, Twixt, risale al 2011 - ha quindi deciso di tornare dietro la macchina da presa per realizzare un progetto fra i più attesi della prossima stagione cinematografica. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti su una più precisa data d'uscita.