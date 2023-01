Tacchi a spillo, spacco vertiginoso e vistosi gioielli: Shia Labeouf è irriconoscibile sul set di Megalopolis

News Cinema

Shia Labeouf sfoggia un insolito look nelle prime foto dal set di Megalopolis, atteso kolossal di Francis Ford Coppola che strizza l'occhio all'estetica dell'antica Roma.

La produzione di Megalopolis - atteso kolossal di Francis Ford Coppola - continua fra alti e bassi, con notizie più o meno contrastanti che giungono spesso dal set. A giudicare da alcune foto trapelate in rete, però, pare che almeno gli attori siano totalmente impegnati nel progetto e dediti assolutamente alla causa - anche a costo di indossare look bizzarri e decisamente improbabili. Shia LaBeouf, ad esempio, è apparso in queste ore sul set con un outfit che, in rete, gli è già valso il soprannome di Dea Drag.

Megalopolis - Shia LaBeouf è irriconoscibile nelle prime foto dal set

Come anticipato da alcune indiscrezioni sulla trama, il richiamo a Roma e all'Impero Romano è uno dei temi fondamentali della complessa opera di Coppola, come si evince anche dal look sfoggiato da Shia LaBeouf - immortalato in alcuni scatti provenienti direttamente dal set. Un fluente abito bianco con spacco vertiginoso - che ricorda una versione "contemporanea" di un peplum -, vistosi accessori e gioielli dorati, tacchi altissimi e un'acconciatura da tipica matrona romana: sono questi i dettagli che compongono il look della star e che alzano ancora di più la curiosità intorno ad un progetto avvolto nel mistero.

Stando alle parole di Coppola - coinvolto nel progetto anche come sceneggiatore - Megalopolis racconterà una storia di ambizione politica, in cui amori conflittuali e speranze di alcuni individui "geniali" si scontreanno e fonderanno, sullo sfondo di una versione alternativa di New York, chiamata New Rome. La trama dovrebbe ruotare in particolare intorno al sogno utopico di un architetto, il quale verrà ostacolato dal sindaco della città, simbolo di una modernità incapace di risolvere i propri problemi sociali e quindi destinata a soccombere. Accanto a Shia LaBeouf si muoverà un cast corale formato da Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Talia Shire, Jason Schwartzman, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter e James Remar. Megalopolis avrebbe dovuto debuttare sul grande schermo nell'ultimo trimestre del 2023, anche se attualmente non è stata fissata una data d'uscita ufficiale. Il progetto - finanziato dallo stesso Coppola con 120 milioni di dollari - sancisce il ritorno del cineasta dopo dodici anni (la sua ultima fatica, Twixt, risale al 2011). Shia LaBeouf è invece atteso al cinema in un'opera completamente diversa e lontana dalla "follia" e dallo sfarzo di Magalopolis, Padre Pio di Abel Ferrara, in cui veste i panni del celebre santo.